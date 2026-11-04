Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ chiếm ưu thế trong các cuộc đua quan trọng

Khi công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 bắt đầu, các "chiến trường" quan trọng tại Thượng viện đang nghiêng về phía Đảng Dân chủ, nhưng kết quả chung cuộc vẫn còn là ẩn số.

Theo dự báo từ truyền thông Mỹ, tại Bắc Carolina – nơi Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc Đảng Cộng hòa là Thom Tillis sắp nghỉ hưu, ứng viên Đảng Dân chủ Roy Cooper đã đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Michael Whatley.

Đây là thắng lợi quan trọng đối với Đảng Dân chủ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện từ tay Đảng Cộng hòa.

Ứng viên Đảng Dân chủ Roy Cooper (áo xanh ở giữa) được dự đoán giành chiến thắng trong cuộc đua ở Bắc Carolina. Ảnh: Getty

Tại Florida, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ashley Moody đã đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ Angie Nixon, qua đó giữ lại chiếc ghế Thượng viện từng thuộc về ông Marco Rubio trước khi ông được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jon Ossoff đã tái đắc cử sau khi đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Mike Collins, ngăn cản Đảng Cộng hòa giành lấy một chiếc ghế mà họ từng kỳ vọng sẽ dễ dàng chiếm được.

Tại New Hampshire – nơi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeanne Shaheen sắp rời ghế, ứng viên Đảng Dân chủ Chris Pappas đã giành chiến thắng trước ứng viên Đảng Cộng hòa John Sununu.

Các ứng viên Đảng Dân chủ tranh cử vào Thượng viện Mỹ đã đưa ra phản hồi sau những chiến thắng sớm của họ.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, người vừa tái đắc cử tại bang Virginia, cho biết ông cảm thấy "vinh dự và biết ơn khi được tiếp tục phục vụ" trên cương vị Thượng nghị sĩ.

Tại bang New Jersey, Thượng nghị sĩ Cory Booker chia sẻ rằng vẫn còn nhiều công việc "tuyệt vời" đang chờ đợi phía trước, sau khi ông đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Justin Murphy để tái đắc cử.

"Chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điều chia rẽ. Hãy cùng nhau xây dựng những ngày tháng tốt đẹp hơn ở phía trước", ông Roy Cooper, ứng viên Đảng Dân chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc đua tại Bắc Carolina, phát biểu.

Các giám sát viên bầu cử tại Minneapolis vào ngày 3/11/2026. Ảnh: The Guardian

Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy, cử tri quan tâm nhất đến vấn đề chi phí sinh hoạt. Họ cũng không tán thành các chính sách thuế quan nhập khẩu của chính quyền, cũng như quyết định bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông, điều đã góp phần đẩy lạm phát tăng cao.

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện Mỹ cùng 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện đều đang được đưa ra bầu chọn, mặc dù phần lớn các cuộc đua này không được đánh giá là có tính cạnh tranh cao.

Để giành quyền kiểm soát tại mỗi viện, Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 3 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện. Hiện vẫn chưa rõ liệu Đảng Dân chủ có thể giành quyền kiểm soát cả hai viện hay không.

Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ gần như không được phép mắc sai lầm. Họ phải bảo vệ tất cả các ghế hiện có, đồng thời giành chiến thắng tại ít nhất 2 tiểu bang từng ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024 với cách biệt hai con số, bao gồm: Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, Nam Carolina và Texas.

Theo phân tích của Reuters dựa trên đánh giá từ các chuyên gia dự báo bầu cử hàng đầu, hiện có 47 cuộc đua vào Hạ viện được coi là có tính cạnh tranh cao. Nếu các cuộc đua khác diễn ra đúng như dự đoán, Đảng Dân chủ chỉ cần giành chiến thắng tại 13 trong số 47 cuộc đua này là có thể nắm thế đa số.

Minh Đức (Theo New Daily, Al Jazeera)