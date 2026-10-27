Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ chiếm ưu thế tại Hạ viện, Thượng viện khó lường

Các số liệu thăm dò trên toàn quốc cho thấy đảng Dân chủ dẫn trước đáng kể trong câu hỏi thăm dò về lựa chọn đảng phái của cử tri đối với các ứng cử viên Quốc hội, trong đó cử tri được hỏi họ muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, mức dẫn trước này không đồng nghĩa với số ghế giành được, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào ranh giới các khu vực bầu cử, ứng cử viên địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và sự phân bố địa lý của các cuộc đua sít sao.

Đà tiến của đảng Dân chủ dường như một phần xuất phát từ sự bất mãn đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump và những lo ngại về kinh tế. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn đang nỗ lực bảo vệ thế đa số tại Thượng viện.

Các cuộc thăm dò và mô hình dự báo cho thấy đảng Dân chủ có triển vọng tốt nhất tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa phải bảo vệ thế đa số sít sao, khiến đảng này dễ bị tổn thất ngay cả khi sở thích của cử tri chỉ dịch chuyển ở mức nhỏ. Đảng Dân chủ có thể giành thêm từ 10 đến 20 ghế, vượt xa mức tăng ròng 3 ghế cần thiết để giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Cục diện tại Thượng viện khó dự đoán hơn, khi đảng Cộng hòa hiện nắm đa số với tỷ lệ 53-47, trong đó có hai thượng nghị sĩ độc lập thường đứng về phía đảng Dân chủ. Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Dân chủ cần tăng ròng 4 ghế. Nếu kết quả sít sao, các cuộc đua tại từng bang sẽ có ý nghĩa quyết định. Tại bang Maine, Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Susan Collins đang đối mặt với thách thức đáng kể từ ứng cử viên đảng Dân chủ Troy Jackson. Các cuộc đua tại Michigan, Iowa và Texas cũng thu hút sự chú ý ngày càng lớn.

Khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn nước rút, các dự báo nhìn chung nghiêng về khả năng đảng Dân chủ giành lợi thế tại Hạ viện, nhưng cho thấy con đường giành quyền kiểm soát Thượng viện khó khăn hơn nhiều. Câu hỏi then chốt là liệu lợi thế trên phạm vi toàn quốc của đảng Dân chủ có đủ lớn và đủ rộng để giúp đảng này giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội hay không.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 vì thế có thể dẫn đến một Quốc hội bị chia rẽ giữa hai đảng, qua đó làm thay đổi tương quan quyền lực tại Washington.