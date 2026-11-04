Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có tác động đến chính sách Iran của Tổng thống Trump?

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa kỳ ở New York, ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Đức, quan hệ Mỹ - Israel và cuộc chiến tại Iran đang là những vấn đề trọng tâm trong cuộc đối đầu tại Washington ngày 3/11.

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có những gương mặt đang lên như ứng cử viên Thượng viện bang Michigan Abdul El-Sayed, đã công khai chỉ trích cuộc chiến tại Iran. Ông El-Sayed gọi cuộc xung đột này là "phi pháp".

Trong khi đó, tại quá trình tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng giảm nhẹ tác động của cuộc xung đột. Tuần trước, ông tuyên bố rằng chỉ còn "một hoặc hai mục tiêu" tại Iran và có thể giải quyết xong trong vòng 10 phút. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung rằng các bên vẫn đang trao đổi thông điệp, Tehran tỏ rõ mong muốn đạt được một thỏa thuận trong khi Mỹ vẫn còn nhiều thời gian để xử lý cuộc khủng hoảng này.

Cùng lúc đó, xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị thực hiện đợt tấn công mới nhắm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ chiến tranh, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đang gây sức ép lên Nhà Trắng nhằm giải quyết "mối đe dọa" từ phía Iran.

Một người phụ nữ cầm cờ Iran tại Tehran. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đằng sau những gì thể hiện ra bên ngoài, các nhà phân tích cho rằng giới tinh hoa chính trị ở Washington có thể không chia rẽ về vấn đề Iran như người ta vẫn tưởng. Hơn nữa, ngay cả khi giành chiến thắng áp đảo, đảng Dân chủ cũng chưa chắc có thể gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường về cuộc chiến với Iran.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ giành thế đa số tại Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện, qua đó nắm quyền kiểm soát việc cấp ngân sách cho cuộc chiến với Iran.

Ông Bolton nhận định, Quốc hội Mỹ có thể phân bổ ngân sách quốc phòng hoặc áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, ông Bolton cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ có thể phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua. Khi đó, Quốc hội cần đạt được ủng hộ từ 2/3 số nghị sĩ tại cả Thượng viện và Hạ viện để bác bỏ quyết định phủ quyết.

Trong khi đó, chuyên gia về Iran Alan Eyre tại Viện Trung Đông cho rằng có "đồng thuận lưỡng đảng" giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đối với vấn đề Iran. Ông đặt vấn đề: "Cả hai đảng phái chính tại Mỹ đều có những điểm chung quan trọng trong việc phản đối cấu trúc chính trị của Iran, cũng như trong việc ủng hộ các chính sách gây áp lực buộc Tehran phải thay đổi".

Kết quả kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ bắt đầu được công bố từ lúc 19 giờ tối 3/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, khi các điểm bỏ phiếu tại 6 bang đóng cửa, trong đó có Georgia, South Carolina và Virginia. Đây là những bang thường hoàn tất gần như toàn bộ công tác kiểm đếm phiếu ngay trong đêm bầu cử.

Theo NBC News, quyền kiểm soát Thượng viện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả của 8 cuộc đua, gồm 5 bang được đánh giá là cạnh tranh sít sao (Alaska, Iowa, Kansas, Ohio và Texas) và 3 bang có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ (Maine, Michigan và New Hampshire).

Hạ viện Mỹ có tổng cộng 435 ghế, tất cả đều được bầu lại 2 năm/lần và một đảng cần giành ít nhất 218 ghế để kiểm soát cơ quan này. Thượng viện Mỹ có tổng cộng 100 ghế, trong đó 35 ghế được đưa ra bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Đảng Dân chủ cần có ít nhất 51 ghế để kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần duy trì 50 ghế, do Phó Tổng thống JD Vance có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp Thượng viện có tỷ lệ chia đều 50-50.