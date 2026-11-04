Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Các điểm bỏ phiếu bắt đầu đóng cửa, công tác kiểm phiếu bắt đầu

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2026 đã đóng cửa vào ngày 3/11 (giờ địa phương) khi quá trình bỏ phiếu kết thúc tại một số khu vực thuộc bang Indiana và Kentucky; công tác kiểm phiếu và công bố kết quả cũng bắt đầu được triển khai ngay trong đêm bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 18h theo giờ địa phương (23h giờ GMT) tại những khu vực thuộc 2 bang này áp dụng múi giờ miền Đông, trong khi hoạt động bỏ phiếu vẫn tiếp diễn tại các khu vực áp dụng múi giờ miền Trung và trên phần lớn lãnh thổ nước Mỹ.

Các quan chức bầu cử dự kiến sẽ bắt đầu công bố những kết quả sơ bộ, mặc dù việc kiểm một số lá phiếu sớm và phiếu bầu vắng mặt đã được tiến hành trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Người dân Mỹ tham gia bỏ phiếu để bầu chọn toàn bộ 435 thành viên Hạ viện, 35 Thượng nghị sĩ, Thống đốc tại 36 bang, cùng các quan chức cấp bang và địa phương khác.

Trước ngày bầu cử, Đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội Mỹ, trong khi Đảng Dân chủ nỗ lực giành quyền kiểm soát ít nhất một viện nhằm hạn chế khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Donald Trump.

Các điểm bỏ phiếu khác dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 19h theo giờ miền Đông tại các bang Georgia, Virginia, Nam Carolina và một số bang khác, trong khi hoạt động bỏ phiếu vẫn tiếp tục đến tận đêm tại các bang miền Tây.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, người dân Mỹ tham gia bỏ phiếu để bầu chọn toàn bộ 435 thành viên Hạ viện, 35 Thượng nghị sĩ, Thống đốc tại 36 bang, cùng các quan chức cấp bang và địa phương khác. Ảnh: Chatham House

Theo AFP, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, cuộc chiến với Iran và một số vấn đề khác đã giúp Đảng Dân chủ mở rộng phạm vi tranh cử, tạo ra những cuộc đua sít sao bất thường ngay cả tại các thành trì truyền thống của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, sai số trong các cuộc thăm dò, việc vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử và mức chi tiêu kỷ lục cho chiến dịch tranh cử khiến kết quả trở nên khó đoán định.

Trong cuộc đua Thượng viện, có 8 "chiến trường" trọng điểm, bao gồm Bắc Carolina, Texas, Ohio, Maine, Alaska, Iowa, Kansas và Michigan.

Ví dụ, tại Michigan, đây là cơ hội quan trọng để Đảng Cộng hòa giành thêm ghế, với cuộc đối đầu giữa cựu nghị sĩ Mike Rogers và ứng viên Dân chủ theo đường lối tiến bộ Abdul El-Sayed, nhằm thay thế Thượng nghị sĩ Dân chủ Gary Peters (người sắp nghỉ hưu).

Trong khi đó, trong cuộc đua Hạ viện, các khu vực ngoại ô lại gây chú ý. Ví dụ, tại khu vực bầu cử số 17 của New York, ứng viên Cộng hòa Mike Lawler đối đầu với ứng viên Dân chủ Cait Conley tại một ghế ở thung lũng Hudson – nơi bà Kamala Harris từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Minh Đức (Theo Anadolu, Korea Times)