Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 lập kỷ lục tốn kém trong lịch sử: Chi phí ước tính tới 11,9 tỷ USD

Với tổng chi phí vận động tranh cử lên tới khoảng 11,9 tỷ USD, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 sẽ là kỳ bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: TVBS.

Số tiền chi tiêu lập kỷ lục, Elon Musk bỏ ra 500 triệu USD cho đảng Cộng hòa

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong kỳ bầu cử lần này. Ông đã chi gần 500 triệu USD để hậu thuẫn các ứng viên đảng Cộng hòa, đặc biệt tập trung vào những cuộc đua giành ghế Thượng viện tại bang Texas.

Theo dữ liệu kê khai của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ (FEC) tính đến giữa tháng 10, tổng chi tiêu cho bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đã vượt 9,5 tỷ USD. Trong đó, các ủy ban hành động chính trị (Political Action Committee, PAC) và siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) đã chi tổng cộng khoảng 5,5 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng số tiền. Riêng trong vài tháng gần đây, khoản chi này gần như tăng gấp đôi.

Do số liệu đầy đủ chỉ được công bố sau khi cuộc bầu cử kết thúc, OpenSecrets căn cứ vào xu hướng của các kỳ bầu cử trước để dự báo tổng chi phí cuối cùng có thể lên tới 11,9 tỷ USD.

Luật bầu cử Mỹ giới hạn số tiền cá nhân, đảng phái và các PAC thông thường được phép trực tiếp quyên góp cho ứng viên. Tuy nhiên, Super PAC được phép tiếp nhận khoản đóng góp không giới hạn từ cá nhân, doanh nghiệp và công đoàn, sau đó sử dụng tiền để triển khai quảng cáo hoặc các hoạt động vận động độc lập nhằm hỗ trợ ứng viên. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến dòng tiền đổ vào cuộc bầu cử năm nay tăng đột biến.

Theo thống kê của Brennan Center for Justice (Trung tâm Tư pháp Brennan), một tổ chức nghiên cứu có khuynh hướng tự do, tính đến ngày 14/10, 40 nhà tài trợ lớn nhất đã đóng góp tổng cộng 2,4 tỷ USD, mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng giai đoạn của các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đây.

Michael Beckel, chuyên gia về tài chính vận động tranh cử tại Mỹ, nhận định chi tiêu cho cuộc bầu cử năm 2026 liên tục phá vỡ các kỷ lục, trong khi nguồn tiền ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ những nhà tài trợ và tổ chức giàu có nhất.

Elon Musk (trái) nhận Huân chương Khoa học quốc gia Mỹ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/10. Musk là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong số đó, khoản đóng góp của Elon Musk vượt xa các tỷ phú khác. Tính đến tháng 10, ông đã rót gần 500 triệu USD, phần lớn thông qua America PAC – ủy ban hành động chính trị do ông thành lập năm 2024 – và Senate Leadership Fund, tổ chức ủng hộ các ứng viên Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện.

Riêng tại bang Texas, America PAC đã chi hơn 45 triệu USD để hậu thuẫn ứng viên Cộng hòa Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện, đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ James Talarico. Tổ chức này cũng chi khoảng 10 triệu USD tại mỗi bang Michigan và Ohio.

Các nhà tài trợ lớn khác bao gồm nhà đầu tư George Soros, với hai tổ chức do ông sáng lập đóng góp tổng cộng 102 triệu USD cho các nhóm chính trị theo khuynh hướng tự do; cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, đã chi hơn 60 triệu USD và trở thành một trong những nhà tài trợ quan trọng của đảng Dân chủ.

Ở phía đảng Cộng hòa, các tỷ phú Jeff Yass và gia đình Uihlein cũng đóng góp những khoản tiền rất lớn. Trong khi đó, hai doanh nghiệp tiền mã hóa Ripple và Coinbase đã quyên góp tổng cộng 63 triệu USD cho các tổ chức chính trị nhằm thúc đẩy lợi ích của ngành công nghiệp này.

Quảng cáo chính trị ngốn nhiều tiền nhất

Nguồn tiền khổng lồ được sử dụng cho nhiều hoạt động, từ tuyển dụng nhân sự, tổ chức vận động tranh cử đến thăm dò dư luận. Tuy nhiên, quảng cáo chính trị vẫn là khoản chi lớn nhất.

Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, tính đến cuối tháng 10, chi phí quảng cáo liên quan đến cuộc bầu cử đã lên tới 11,15 tỷ USD. Quảng cáo truyền hình truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, nhưng chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số đang tăng nhanh.

Trong số các cuộc đua vào Thượng viện, Michigan, Texas và Ohio là những bang có mức chi quảng cáo cao nhất, tiếp theo là Iowa và Maine.

Theo TVBS, UDN