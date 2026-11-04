Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Lực lượng chức năng điều tra hàng loạt vụ đe dọa an ninh

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại New York, Mỹ ngày 3/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra và xử lý một số vụ việc đe dọa an ninh liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Đáng chú ý, một người đàn ông tại bang Oklahoma đã bị truy tố vì gửi hàng trăm bức thư đe dọa chứa bột trắng đến các quan chức và tổ chức trên khắp cả nước, trong khi một điểm bỏ phiếu tại bang Ohio phải tạm thời sơ tán do nhận được cảnh báo đánh bom.

Theo hồ sơ tại tòa án liên bang ở Oklahoma, nghi phạm Robin Martin bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, thực hiện hành vi lừa đảo và gửi thư đe dọa chứa chất bột trắng đến các quan chức bầu cử, nghị sỹ, tổ chức thăm dò dư luận và cơ quan truyền thông. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết kết quả kiểm tra xác định chất bột trong các bức thư thực chất là men hoặc bột mì, không gây nguy hiểm.

FBI xác định các bức thư được gửi vào đầu tháng 10 tới các quan chức bầu cử tại cả 50 bang. Cơ quan này cũng cho rằng Martin có liên quan đến các thư đe dọa gửi cho quan chức bầu cử và nhân viên bưu điện trong năm 2024.

Trong diễn biến khác, theo kênh tin tức 13 Action News, một điểm bỏ phiếu tại trường Tiểu học Beverly, bang Ohio, đã phải tạm thời sơ tán vào sáng 3/11 sau khi nhận được cảnh báo đánh bom. Cử tri được yêu cầu rời khỏi khu vực bỏ phiếu và hoạt động bầu cử tại đây bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng cho phép cử tri quay trở lại và tiếp tục bỏ phiếu.

Cũng theo nguồn tin trên, 5 trường học khác trong khu vực nhận được những lời đe dọa tương tự. Cảnh sát địa phương đã tiến hành kiểm tra các tòa nhà. Sau khi xác định không có nguy cơ mất an toàn, học sinh và nhân viên được phép quay trở lại.

Các vụ việc xảy ra trong ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ, cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội và khả năng thực thi chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump./.