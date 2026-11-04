Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: 3 yếu tố cốt lõi làm nên chiến thắng của đảng Dân chủ

Những người ủng hộ đảng Dân chủ reo hò trước thắng lợi

Cán cân quyền lực mới tại Quốc hội Mỹ

Khi những hòm phiếu cuối cùng tại bờ Tây được niêm phong và các con số kiểm phiếu đã được thống kê, kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 đã mang lại một bước ngoặt quan trọng trên bàn cờ chính trị Washington. Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Quốc hội, đánh dấu sự chuyển dịch cán cân quyền lực tại Đồi Capitol.

Chiến thắng của đảng Dân chủ chính thức khép lại giai đoạn nắm quyền toàn diện (kiểm soát cả hành pháp lẫn lập pháp) của đảng Cộng hòa. Chiến thắng của đảng Dân chủ được định hình bởi 3 yếu tố cốt lõi:

- Kinh tế và chi phí sinh hoạt: Sự nhạy cảm của cử tri đối với lạm phát, lãi suất và giá cả tiêu dùng trở thành thước đo hàng đầu tại các bang chiến địa.

- Sự dịch chuyển ở vùng ngoại ô: Nhóm cử tri ngoại ô - lực lượng quyết định cục diện trong các kỳ bầu cử gần đây - đã nghiêng mạnh về phía các ứng viên Dân chủ.

- Chiến lược vận động tập trung: Đảng Dân chủ đã khai thác hiệu quả các chủ đề về quyền tự do cá nhân, y tế và bảo vệ thể chế để huy động lượng lớn cử tri trẻ đi bỏ phiếu.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ ăn mừng tại thủ đô Washington DC

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ và sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ. "Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận kết quả này. Chúng tôi sẽ làm việc với đảng Dân chủ và mong được hợp tác với họ. Nhiều khả năng chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung", ông nói.

Với việc đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát tại hai viện, cục diện chính trị tại Washington bước vào giai đoạn "Chính quyền phân chia". Hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donld Trump được dự báo sẽ đối mặt với giai đoạn đối đầu gay gắt. Phe Dân chủ tại Quốc hội giờ đây có đủ quyền lực để ngăn chặn các sắc lệnh, dự luật thuế hoặc ngân sách của chính quyền ông Trump, đồng thời có thể mở các cuộc điều tra giám sát nhắm vào các chính sách của Nhà Trắng.

Đảng Dân chủ có thể cắt giảm hoặc đính kèm điều kiện nghiêm ngặt vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) và ngân sách chi tiêu quốc phòng. Đảng Dân chủ cũng sẽ thúc đẩy các luật sửa đổi nhằm giới hạn quyền hạn của Tổng thống trong việc tự ý nâng thuế quan thương mại - vốn bị cho là nguyên nhân thúc đẩy lạm phát và làm gia tăng chi phí sinh hoạt của hộ gia đình Mỹ.

Tác động địa chính trị toàn cầu

Chiến thắng của đảng Dân chủ năm 2026 buộc chính sách đối ngoại của Mỹ phải chuyển từ "hành động đơn phương, ưu tiên sức mạnh cứng" sang "kiểm soát tài khóa, ngoại giao đa phương và khôi phục sức mạnh mềm". Mặc dù Tổng thống vẫn là Tổng tư lệnh, Đồi Capitol dưới quyền kiểm soát của Dân chủ sẽ giăng ra một "tấm lưới" pháp lý và tài chính dày đặc, thu hẹp không gian tự do hành động của Nhà Trắng trên trường quốc tế trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Bà Deb Haaland (trái) và bà Peggy Flanagan trở thành những người phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên làm thượng nghị sĩ, thống đốc

Một Quốc hội đổi chủ không chỉ thay đổi chương trình nghị sự tại Washington mà còn phát đi những tín hiệu quan trọng ra toàn cầu:

- Khôi phục ngân sách phát triển và viện trợ nhân đạo: Ủy ban Phân bổ Ngân sách (House & Senate Appropriations Committees) do đảng Dân chủ lãnh đạo sẽ ưu tiên khôi phục ngân sách cho USAID, các chương trình biến đổi khí hậu, y tế toàn cầu (như PEPFAR) và hỗ trợ người tị nạn.

- Thắt chặt điều kiện viện trợ quân sự: Đối với các đồng minh hoặc đối tác nhận viện trợ quân sự lớn, phe Dân chủ sẽ gây áp lực buộc gắn liền viện trợ với việc tuân thủ nhân quyền và luật pháp quốc tế. Sự phân hóa nội bộ Dân chủ cũng sẽ thúc đẩy việc giới hạn các loại khí tài hạng nặng hoặc vũ khí tấn công cung cấp cho các vùng xung đột.

- Cam kết đa phương: Quốc hội Dân chủ sẽ tài trợ trở lại cho các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc (WHO, UNFPA) và đóng góp vào quỹ môi trường toàn cầu.

2 phụ nữ người Mỹ bản địa đã làm nên lịch sử: Tại New Mexico, bà Deb Haaland (Đảng Dân chủ) sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ, thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên. Trước đó, bà từng là bộ trưởng người Mỹ bản địa đầu tiên của nước Mỹ, dưới thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden. Tại Minnesota, Phó thống đốc Peggy Flanagan (Đảng Dân chủ) sẽ trở thành người phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên đắc cử thượng nghị sĩ. Tại Georgia, bà Keisha Lance Bottoms (Đảng Dân chủ) được dự báo đánh bại doanh nhân Rick Jackson, qua đó sẽ trở thành phụ nữ da đen đầu tiên đắc cử thống đốc một bang ở Mỹ. Bà cũng sẽ là nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử Georgia. Bà Gina Hinojosa (Đảng Dân chủ) giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang Texas. Bà Hinojosa sẽ trở thành thống đốc gốc Latinh đầu tiên của bang này.

Nguồn: CNN, Guardian