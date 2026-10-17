Bầu cử giữa kỳ Mỹ tránh nhắc đến khủng hoảng khí hậu

Bầu cử

Bài báo xem xét các cuộc đua Thượng viện ở Alaska, Georgia, Maine, Iowa, Michigan, North Carolina, Ohio và Texas. Trong những trang web tranh cử được rà soát, chỉ một số ít ứng cử viên nêu trực tiếp từ khóa liên quan khí hậu. Thay vào đó, lạm phát và cuộc chiến tại Iran trở thành chủ đề thường xuyên trong thông điệp vận động.

Theo khảo sát của Environmental Voter Project công bố tháng trước, số cử tri muốn chính trị gia nói nhiều hơn về khủng hoảng khí hậu cao gấp ba lần số người muốn nghe ít hơn.

Tại Texas, 54% người được hỏi nói họ có xu hướng ủng hộ ứng cử viên đặt ưu tiên vào năng lượng tái tạo, so với 19% trả lời ngược lại. Con số ủng hộ tại Alaska là 63%.

Nathaniel Stinnett, Giám đốc điều hành Environmental Voter Project, cho rằng nhiều ứng cử viên đang đánh giá sai mong muốn của cử tri.

Chuyên gia truyền thông khí hậu Anthony Leiserowitz thuộc Đại học Yale cũng nhận định chiến lược hạn chế nói về khí hậu không phản ánh đầy đủ quan điểm người bỏ phiếu.

Bài viết cũng dẫn trường hợp một số ứng cử viên vẫn nói về tác động của thời tiết cực đoan. Angie Nixon tại Florida đề cập nguy cơ ngập lụt và ảnh hưởng tới người trẻ. Một số chính trị gia khác kết hợp cam kết năng lượng sạch với việc duy trì khai thác dầu khí.