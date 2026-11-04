Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết nếu đảng Dân chủ thắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội. (Nguồn CBS News)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS News trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ngày 3/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh, quyền phủ quyết là công cụ quan trọng của người đứng đầu Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng chấp nhận biệt danh “Ông phủ quyết” nếu đảng Dân chủ giành đa số tại Quốc hội.

Theo hai nguồn tin thân cận với Tổng thống, Nhà Trắng đã thảo luận về khả năng ban hành thêm các biện pháp hành pháp trong những tuần gần đây. Các cuộc thảo luận có sự tham gia của Phó Chánh văn phòng Stephen Miller và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought.

Trong đó, nhập cư và thương mại là hai lĩnh vực được cân nhắc. Một nguồn tin nhận định, ngay cả khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện, Tổng thống Trump vẫn có thể duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với chính sách biên giới, hoạt động của chính phủ liên bang, đối ngoại và an ninh quốc gia.

Đề cập cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đã làm mọi điều có thể để hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa. Ông Donald Trump đồng thời cho rằng, loạt hoạt động vận động tranh cử trên toàn quốc đã góp phần khiến cuộc đua trở nên cạnh tranh hơn.

Dù bày tỏ lạc quan về triển vọng của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump không đưa ra dự đoán chắc chắn về kết quả. Ông cũng thừa nhận vẫn có thể xuất hiện những diễn biến bất ngờ.

(theo CBS News)