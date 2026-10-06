Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống Trump đặt cược vào dầu diesel 'đỏ' miễn thuế

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nới quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ, cho phép sử dụng loại nhiên liệu được miễn thuế này trên đường công cộng. Đây vốn là loại nhiên liệu chủ yếu dành cho máy móc nông nghiệp và các thiết bị hoạt động ngoài đường bộ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông, qua đó gây sức ép lớn lên đảng Cộng hòa cũng như chính quyền của Tổng thống Trump vào đúng thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở bang Nebraska, ông Trump nêu rõ sắc lệnh trên sẽ "chính thức bãi bỏ yêu cầu chỉ sử dụng ngoài đường bộ và cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế vì bất kỳ mục đích nào."

Về cơ bản, dầu diesel nhuộm đỏ có thành phần tương tự dầu diesel thông thường, nhưng được miễn các loại thuế nhiên liệu đường bộ. Tuy nhiên, bản thông tin của Nhà Trắng công bố cùng sắc lệnh cho thấy biện pháp này có phạm vi hạn chế hơn so với tuyên bố của ông Trump tại cuộc vận động.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, tham vấn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, sẽ được chỉ đạo hoãn thu các khoản thuế đối với dầu diesel nhuộm đỏ được sử dụng trên đường công cộng cho đến cuối năm, không tính lãi hoặc tiền phạt, đồng thời tìm cách xóa bỏ hoàn toàn các khoản thu này.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các cơ quan liên bang và thống đốc các bang có thể linh hoạt tạm dừng việc kiểm tra và miễn nghĩa vụ thuế mà người sử dụng phương tiện đáng lẽ phải chịu.

Trong những tuần gần đây, giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, có thời điểm vượt 6 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nước châu Âu giải phóng một phần lượng dầu dự trữ.

Ngày 2/10, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí phối hợp với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ trong 4 tháng tới./.