Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng trước nghi vấn Nga và Canada can thiệp

Ngày 21/10, Thượng nghị sĩ Mark Warner và Hạ nghị sĩ Jim Himes cho biết họ đã nhận được báo cáo tình báo về hoạt động gây ảnh hưởng của Nga. Do nội dung được xếp loại mật, hai nghị sĩ không thể công bố chi tiết, nhưng nhận định các hoạt động hiện nay có nhiều điểm tương đồng với những chiến dịch từng bị phát hiện trong các cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, 2020 và 2024.

Ông Warner cho biết, các ứng cử viên đảng Dân chủ, trong đó có James Talarico, ứng cử viên Thượng viện tại bang Texas, và Thượng nghị sĩ Jon Ossoff, người đang vận động tái tranh cử tại bang Georgia là các đối tượng đang bị nhắm tới. Theo ông Warner, hai chính trị gia này trở thành mục tiêu của những quảng cáo giả mạo được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, ông Himes cảnh báo các hoạt động bị cho là do Nga tiến hành nhằm gieo rắc hoài nghi về độ tin cậy của hệ thống bầu cử, trong đó có máy móc phục vụ bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào có khả năng xâm nhập hệ thống bầu cử Mỹ để thay đổi kết quả.

Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng như Đại sứ quán Nga chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận. Trước đây, Moscow đã phủ nhận việc can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Cùng thời điểm, Washington cáo buộc Canada tìm cách tác động đến chính trường Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa ngày 21/10 đã công bố tài liệu đề cập các phát biểu của Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly về việc sử dụng biện pháp thương mại để gây sức ép chính trị lên một số bang của Mỹ, cũng như các cuộc gặp của bà với đại diện đảng Dân chủ tại Boston và Chicago hồi tháng 9.

Tuy nhiên, phía Canada đã bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử, khẳng định các cuộc gặp với chính trị gia Mỹ thuộc cả hai đảng nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế. Đáng chú ý, Đại sứ quán Mỹ chưa làm rõ căn cứ để coi các hoạt động phản đối chính sách thương mại là hành vi can thiệp bầu cử.

Những diễn biến trên cho thấy vấn đề an ninh bầu cử đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trước ngày bỏ phiếu. Trong khi giới thức Mỹ cảnh báo về nguy cơ phát tán thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng trên mạng, việc xác định ranh giới giữa vận động chính sách, tuyên truyền và can thiệp vào tiến trình bầu cử vẫn là thách thức đối với Washington.