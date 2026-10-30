Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Lịch sử có tái hiện?

Bầu cử giữa kỳ Mỹ là dịp đánh giá người đang lãnh đạo đất nước. (Nguồn: Bloomberg)

Tổng thống không có tên trên lá phiếu nhưng cử tri thường coi cuộc bầu cử giữa kỳ là dịp đánh giá người đang lãnh đạo đất nước sau nửa đầu nhiệm kỳ. Đáng tiếc là hiện nay không phải là thời điểm thuận lợi với ông Donald Trump và đảng Cộng hòa.

Thực tế cho thấy cử tri Mỹ đang bất mãn trước tình trạng kinh tế khó khăn. Cơn bão giá cùng áp lực lạm phát bao trùm khiến cử tri mất niềm tin. Họ quy kết nguyên nhân bắt nguồn từ các chính sách đối ngoại của chính quyền ông Donald Trump, nhất là trong chính sách thuế quan và cuộc xung đột với Iran.

Hệ quả là dù đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện nhưng những dự báo gần đây cho thấy đảng Cộng hòa của ông Donald Trump có nguy cơ đánh mất ưu thế đang có sau cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới. Dự báo đảng Dân chủ có khả năng giành tới 229/435 ghế tại Hạ viện, trong khi tương quan ở Thượng viện chưa ngã ngũ.

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ chấm dứt tình trạng cơ quan lập pháp hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà Trắng. Thay vào đó, một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể giữ lập trường quyết liệt và đối lập hơn hẳn đối với nhánh hành pháp, làm suy giảm đáng kể khả năng chi phối chương trình nghị sự của ông Donald Trump trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Chưa dừng ở đó, đảng Dân chủ thậm chí còn tìm cách mở các cuộc điều tra diện rộng nhằm vào các cáo buộc sai phạm của chính quyền ông Donald Trump, trong đó có các thương vụ kinh doanh của gia đình ông tại những quốc gia có vướng mắc về chính sách với Mỹ.

Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump đang phải đối mặt với thách thức lớn. Nhưng lịch sử có tái hiện không thì chưa thể đoán chắc bởi quá khứ từng cho thấy hiếm có chính trị gia nào lội ngược dòng ngoạn mục như ông Donald Trump.