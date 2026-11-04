Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ghi nhận những bang đầu tiên khép lại ngày bỏ phiếu

Người dân bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở bang Kentucky, Mỹ. (Nguồn: Louisville Public Media)

Trước đó, vào 18h theo giờ miền Đông, các điểm bỏ phiếu tại một số khu vực phía Đông hai bang Indiana và Kentucky đã đóng cửa.

Tại Georgia, tâm điểm chú ý là cuộc cạnh tranh ghế Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ đương nhiệm Jon Ossoff thuộc đảng Dân chủ và Hạ nghị sĩ Mike Collins, ứng viên đảng Cộng hòa nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, tại Nam Carolina, Thượng nghị sĩ Darline Graham thuộc đảng Cộng hòa tham gia tranh cử sau khi được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 7/2026, thay thế người anh trai quá cố Lindsey Graham.

Ở Kentucky, Hạ nghị sĩ Andy Barr, ứng viên đảng Cộng hòa, cạnh tranh với Charles Booker, đại diện đảng Dân chủ, để giành chiếc ghế do Thượng nghị sĩ Mitch McConnell để lại sau khi nghỉ hưu.

Tại Indiana, các cuộc đua ở khu vực bầu cử Hạ viện số 1 và số 5 cũng thu hút sự chú ý.

Sau Georgia, Nam Carolina, Vermont và Virginia, các điểm bỏ phiếu tại Bắc Carolina, Ohio và Tây Virginia dự kiến lần lượt đóng cửa vào 19h30 theo giờ miền Đông.

Khi các điểm bỏ phiếu tại nhiều bang tiếp tục khép lại, quá trình kiểm phiếu và công bố kết quả sẽ từng bước hé lộ tương quan lực lượng giữa hai đảng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

(theo Fox News)