Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại Hạ viện

Ngày 3-11 (giờ địa phương), hàng triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu để quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội, đồng thời thể hiện đánh giá đối với Tổng thống Donald Trump và các chính sách của ông.

Theo New York Times, những điểm bỏ phiếu đầu tiên tại một số khu vực thuộc bang Indiana và Kentucky đã đóng cửa khi cuộc bầu cử bước vào những giờ cuối. Đến khoảng 19-20 giờ cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ (7-8 giờ ngày 4-11 theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu tại Ohio, Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Virginia và một số khu vực ở Florida, New Hampshire cũng lần lượt đóng cửa. Đây là những địa bàn có các cuộc đua quan trọng, ảnh hưởng đến cục diện kiểm soát Quốc hội.

Trong chiến dịch tranh cử, các ứng viên Dân chủ quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump và cuộc chiến với Iran do ông phát động trong năm nay về những khó khăn kinh tế, góp phần làm gia tăng tâm lý bất mãn. Ngược lại, đảng Cộng hòa tìm cách mô tả các đối thủ Dân chủ là cực đoan trong các vấn đề kinh tế và xã hội, dù phải phòng thủ tại cả những bang vốn có truyền thống ủng hộ mình.

Cử tri bỏ phiếu tại Trường Cao đẳng East Los Angeles, bang California, ngày 3-11. Ảnh: CNN

Cử tri đi bỏ phiếu đông, một số điểm bầu cử gặp trục trặc

Tại Texas, nơi diễn ra cuộc đua Thượng viện được đánh giá gay gắt, tổng số phiếu có thể vượt 10 triệu, cao hơn kết quả của hai kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây nhất. Ở Georgia, số cử tri bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử được dự báo vượt mức của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo Tổng thư ký bang.

Lượng cử tri bỏ phiếu sớm cũng tăng đáng kể. Tại các bang có cuộc đua Thượng viện đáng chú ý như Texas, Bắc Carolina và Michigan, số phiếu sớm đều cao hơn kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ trước. Ở một số bang, tỷ lệ cử tri đăng ký thuộc đảng Dân chủ trong nhóm bỏ phiếu sớm cũng tăng.

Một số điểm bỏ phiếu ghi nhận sự cố kỹ thuật và điều kiện thời tiết bất lợi. Tại hạt Westchester, bang New York, lỗi máy bỏ phiếu khiến giới chức phải thu thập phiếu bằng phương pháp thủ công. Ở Florida, lũ lụt buộc hơn 20 điểm bỏ phiếu tại 8 hạt phải di dời. Trong khi đó, một số khu vực ở Bắc Carolina gặp trục trặc kỹ thuật, khiến thời điểm công bố kết quả dự kiến được lùi từ 19 giờ 30 lên ít nhất 20 giờ 15.

Tuy nhiên, tính đến chiều 3/11 theo giờ địa phương, chưa có dấu hiệu cho thấy xảy ra sự cố nghiêm trọng trên diện rộng. Các điểm bỏ phiếu cuối cùng tại bang Alaska dự kiến đóng cửa vào 1 giờ sáng 4/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Kết quả đầy đủ có thể chưa được công bố cho đến tối muộn, thậm chí kéo dài vài ngày hoặc lâu hơn tại những cuộc đua có tỷ lệ phiếu sít sao.

Đảng Dân chủ có lợi thế tại Hạ viện, Thượng viện vẫn khó đoán

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ có nhiều khả năng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, qua đó tạo trở ngại đối với chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, mức độ thắng lợi tại những địa bàn vốn ủng hộ đảng Cộng hòa vẫn chưa rõ ràng.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ kỳ vọng gia tăng số ghế, song mục tiêu giành đa số được đánh giá khó khăn hơn. Để giành lại quyền kiểm soát cơ quan này, đảng phải lật ngược kết quả tại 4 ghế hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ, đồng thời bảo vệ toàn bộ các ghế của mình.

Cuộc bầu cử năm nay cũng ghi nhận mức chi tiêu quảng cáo chính trị đặc biệt lớn. Theo dữ liệu của AdImpact, đây là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tốn kém nhất kể từ ít nhất năm 2018. Tỷ phú Elon Musk đã đóng góp 474 triệu USD cho các tổ chức, ứng cử viên và lực lượng đồng minh của đảng Cộng hòa, trở thành cá nhân có mức đóng góp lớn nhất trong một chu kỳ bầu cử.

Kết quả bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, đồng thời có thể định hình tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

B.N