Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát tại lưỡng viện

Đảng Dân chủ giành được 218 ghế tại Hạ viện, qua đó giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Al Jazeera)

Cùng với chiến thắng tại Thượng viện trước đó hai giờ, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Cụ thể, tại Hạ viện, đảng Dân chủ đã vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để chiếm đa số và hiện dẫn trước tại 41 khu vực bầu cử.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã giành được 132 ghế và dẫn trước tại 40 khu vực. Kết quả tại bốn khu vực còn lại chưa được xác định.

Cũng theo thống kê trên, tại Thượng viện, đảng Dân chủ đã giành được 53 ghế, vượt ngưỡng 51 ghế cần thiết để kiểm soát cơ quan này. Các ứng viên của đảng này hiện tiếp tục dẫn trước tại ba cuộc đua. Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã giành được 42 ghế và đang dẫn trước tại hai cuộc đua còn lại.

Cục diện quyền lực mới tại Mỹ

Những người ủng hộ đảng Dân chủ ăn mừng tại Austin, bang Texas, Mỹ. (Nguồn: CNN)

Với quyền kiểm soát lưỡng viện, đảng Dân chủ sẽ có thêm lợi thế trong giám sát hoạt động của chính quyền Tổng thống Donald Trump, qua đó gia tăng sức ép đối với chương trình nghị sự và các đề xuất lập pháp của Nhà Trắng.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ giành thêm nhiều ghế tại các bang và khu vực vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, trong đó có những địa bàn mà Tổng thống Trump từng giành chiến thắng với cách biệt lớn trong cuộc bầu cử năm 2024.

Về phía Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Mỹ tìm cách giảm nhẹ tác động chính trị thất bại của đảng Cộng hòa, cho rằng, kết quả bầu cử không thể hiện sự phản đối của cử tri với cá nhân ông.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng, đảng Cộng hòa thất bại một phần do ông không trực tiếp có tên trong danh sách ứng cử viên.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ phủ quyết những dự luật do đảng Dân chủ đề xuất nếu không đồng tình với nội dung.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune khẳng định, các nghị sĩ đảng này sẽ phối hợp với Tổng thống Trump để ngăn chặn những đề xuất mà họ cho là thể hiện xu hướng cực đoan của đảng Dân chủ.

(theo Al Jazeera, AP)