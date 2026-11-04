Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện

Theo Reuters, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 3/11, ghi nhận những chiến thắng áp đảo tại nhiều địa bàn vốn được coi là thành trì của Đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ.

Tại nhiều khu vực có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa, nơi từng góp phần đưa Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng cách đây hai năm, cử tri đã chuyển hướng mạnh mẽ sang ủng hộ Đảng Dân chủ. Sự thay đổi này có thể được thúc đẩy bởi tâm lý bất bình ngày càng gia tăng trước cuộc chiến gây tranh cãi với Iran, những lo ngại về chi phí sinh hoạt leo thang, cùng sự không hài lòng đối với cách thức điều hành đất nước của Tổng thống Trump.

Một công dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ tại tiểu bang Kentucky. Ảnh: College Heights Herald

Theo số liệu do CNN công bố, Đảng Dân chủ đã giành được 241 trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện Mỹ, vượt 23 ghế so với ngưỡng 218 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát cơ quan này. Trong khi đó, đảng Cộng hòa hiện giành được 149 ghế. Công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục.

Trong khi đó, tại Thượng viện gồm 100 ghế, Đảng Dân chủ đã giành được 54 ghế, vượt ngưỡng 51 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát cơ quan này. Còn Đảng Cộng hòa giành được 44 ghế, còn kết quả của 2 ghế còn lại vẫn chưa được xác định.

Kết quả bầu cử sẽ mở ra một giai đoạn mới trong chính trường Mỹ, khi quyền kiểm soát Nhà Trắng và Quốc hội thuộc về hai đảng đối lập. Việc nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện sẽ giúp Đảng Dân chủ củng cố vai trò trong quá trình hoạch định và thông qua các chính sách lập pháp, tăng cường quyền giám sát đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời có tiếng nói quyết định trong việc phê chuẩn các đề cử nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền của Thượng viện.