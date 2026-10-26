Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa lộ nhiều bất đồng trong chặng nước rút

Theo khảo sát của Reuters công bố ngày 7-10, tại nhiều cuộc vận động tranh cử, ứng viên đảng Cộng hòa thể hiện khác biệt chính sách hoặc giảm nhấn mạnh quan hệ với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Dallas, Texas ngày 10-9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, phần lớn chỉ phản đối từng vấn đề cụ thể, nhưng vẫn ủng hộ chương trình nghị sự chung của ông. Cách tiếp cận này nhằm thu hút cử tri độc lập mà vẫn duy trì sự ủng hộ từ lực lượng cử tri trung thành với Tổng thống.

Bất đồng về đối ngoại nổi lên liên quan đến chính sách đối với Nga và Ukraine. Báo Deseret News ngày 25-10 cho biết thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga, được ông Trump công bố ngày 9-10 nhằm góp phần hạ giá nhiên liệu, đã vấp phải phản ứng trong Quốc hội Mỹ.

Các thành viên Cộng hòa và Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện gửi thư đề nghị Tổng thống thay đổi quyết định, bày tỏ lo ngại thỏa thuận đi ngược luật cấm nhập khẩu năng lượng Nga năm 2022, cũng như có thể giúp Moscow tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine.

Hạ nghị sĩ Ashley Hinson, ứng viên tranh cử ghế Thượng viện tại Iowa, cho biết bà chia sẻ mục tiêu giảm chi phí cho người dân, nhưng không đồng tình với việc đạt mục tiêu đó thông qua các thỏa thuận với Nga.

Trong khi đó, tranh cãi về cách vận động tranh cử bộc lộ rõ tại Ohio. Chiến dịch của ứng viên Thống đốc Cộng hòa Vivek Ramaswamy phát quảng cáo có sự tham gia của mẹ ruột ứng viên Dân chủ Amy Acton, nhằm công kích sự trung thực của bà. Hai mẹ con đã xa cách nhiều năm, sau khi bà Acton từng công khai việc bị ngược đãi thời thơ ấu.

Tại Texas, ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống George H.W. Bush và em trai cựu Tổng thống George W. Bush, công khai bỏ phiếu sớm cho ứng viên Thượng viện thuộc đảng Dân chủ James Talarico, thay vì ông Ken Paxton thuộc đảng Cộng hòa.

Cam kết kinh tế của ông Trump cũng tạo ra ý kiến trái chiều. Lời hứa về việc trao 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát lưỡng viện đã gặp phản ứng từ những người đề cao kỷ luật ngân sách.

Hạ nghị sĩ Chip Roy đặt câu hỏi về nguồn tài chính, trong khi ông Marc Short, cựu Giám đốc phụ trách hoạt động lập pháp của ông Trump, cho rằng đề xuất xa rời các nguyên tắc kinh tế bảo thủ.