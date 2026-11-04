Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đảng Dân chủ đang nắm giữ 214 ghế, trong khi đảng Cộng hòa của ông Trump có 219 ghế tại Hạ viện Mỹ. Để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, đảng Dân chủ cần đạt ít nhất 218 ghế trong tổng số 435 ghế tại cơ quan lập pháp này.

Một cử tri đi bỏ phiếu giữa kỳ ở bang Michigan, Mỹ vào ngày 3/11. Ảnh: Kyodo

Theo đài CNN, ngoài số ghế đang có, tính đến thời điểm hiện tại, đảng Dân chủ đã thâu tóm thêm ít nhất 7 ghế hạ nghị sĩ từng thuộc đảng Cộng hòa tại các bang Kentucky, Bắc Carolina, New Jersey, Ohio và Pennsylvania. Lãnh đạo đảng Dân chủ Hakeem Jeffries dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp theo và cũng là người da màu đầu tiên đảm nhiệm cương vị này.

Kênh CNBC và đài BBC cũng dự đoán đảng Dân chủ sẽ giành được ít nhất 235 ghế tại Hạ viện, vượt qua mốc 218 ghế cần thiết để chiếm đa số tại cơ quan lập pháp này.

Tại Thượng viện, trước ngày bầu cử giữa kỳ năm nay, đảng Dân chủ chỉ có 45 ghế, trong khi đảng Cộng hòa nắm 53 ghế. Theo CNBC và CNN, các kết quả sơ bộ mới nhất cho thấy đảng Dân chủ dự kiến sẽ giành được 51 ghế tại Thượng viện Mỹ, vượt qua đảng Cộng hòa với 39 ghế để nắm quyền tại cơ quan lập pháp này.

Đáng chú ý, ứng viên Dân chủ James Talarico đã tạo nên chiến thắng đầy kinh ngạc và mang tính lịch sử trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở bang Texas khi đánh bại Tổng chưởng lý Ken Paxton, chính khách Cộng hòa đang vướng vào nhiều bê bối, trong cuộc đua tốn kém nhất của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Diễn biến đã đánh dấu việc ông Talarico, người hiện là hạ nghị sĩ của Texas, trở thành thành viên đầu tiên của đảng Dân chủ giành được ghế thượng nghị sĩ đại diện bang này kể từ năm 1988.

Giới phân tích nhận định việc đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát cả hai viện thuộc Quốc hội Mỹ đã mở ra giai đoạn đối đầu trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Điều này được cho cũng ám chỉ đa số các cử tri Mỹ đã không tán thành với các chương trình nghị sự của ông Trump.

Tuy nhiên, theo BBC, trong phản ứng đầu tiên sau khi nhận tin đảng Cộng hòa thất bại ở Hạ viện, Tổng thống Trump tuyên bố điều này là do tên của ông không có trên phiếu bầu cử giữa kỳ.

“Tên tôi không có trên lá phiếu và nếu có, chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo rồi! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Dẫu vậy, ông Trump sau đó phát biểu với tờ New York Times: “Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận các kết quả đó. Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ và chúng tôi mong đợi được làm việc cùng họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa”.