Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cục diện đang diễn ra thế nào, khi nào công bố kết quả?

Việc xác định đảng kiểm soát Hạ viện và Thượng viện có thể mất vài giờ, nhưng cũng có thể kéo dài nhiều ngày hoặc vài tuần nếu các cuộc đua sít sao.

Các phòng phiếu đầu tiên đóng cửa lúc 18h ngày 3/11 giờ bờ Đông tại một số khu vực thuộc Indiana và Kentucky. Từ 19h đến 19h30, nhiều bang phía Đông như Georgia, Nam Carolina, Vermont, Virginia, Bắc Carolina, Ohio và Tây Virginia lần lượt kết thúc bỏ phiếu.

Kết quả bầu cử Thượng viện Mỹ tính đến nay. Ảnh chụp màn hình.

Kết quả bầu cử Hạ viện Mỹ tính đến nay. Ảnh chụp màn hình.

Trong khoảng 20h-22h, các điểm bỏ phiếu tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Tây nước Mỹ lần lượt đóng cửa, cung cấp dữ liệu từ những cuộc đua đáng chú ý ở Pennsylvania, Michigan, Texas, Arizona, Wisconsin, Iowa, Montana, Nevada và Utah. Đợt đóng cửa cuối cùng diễn ra tại các bang ven Thái Bình Dương, Alaska và Hawaii, trong khoảng 23h ngày 3/11 đến 1h ngày 4/11.

Tốc độ kiểm phiếu khác nhau đáng kể giữa các bang do quy định riêng về xử lý phiếu bầu. Florida và Ohio cho phép kiểm tra, xử lý phiếu bầu sớm và phiếu gửi qua thư trước ngày bầu cử, nhờ đó có thể công bố phần lớn kết quả chỉ vài giờ sau khi phòng phiếu đóng cửa.

Bắc Carolina và Pennsylvania cũng xử lý lượng lớn phiếu bầu sớm để sớm công bố dữ liệu. Tuy nhiên, Pennsylvania và Wisconsin lại cấm xử lý phiếu gửi qua thư trước sáng ngày bầu cử, khiến kết quả ban đầu có thể chậm hơn.

Tại California và Washington, nơi có tỷ lệ bỏ phiếu qua thư cao, các lá phiếu có dấu bưu điện trước hoặc đúng ngày bầu cử vẫn có thể được tiếp nhận sau đó. Vì vậy, việc kiểm phiếu tại những cuộc đua sít sao có thể kéo dài nhiều tuần. Pennsylvania cũng cho phép tiếp nhận một số phiếu đến muộn, tối đa 14 ngày sau bầu cử, nếu đáp ứng điều kiện về dấu bưu điện.

Một số quy định đặc thù khác cũng ảnh hưởng đến tiến độ công bố kết quả. Alaska và Maine áp dụng hình thức bỏ phiếu xếp hạng. Nếu không ứng viên nào giành quá 50% số phiếu ở vòng đầu, phiếu sẽ được phân bổ lại qua các vòng tiếp theo, khiến việc xác định người thắng cuộc bị trì hoãn.

Trong khi đó, Arizona và Nevada phải xác minh chữ ký trên số lượng lớn phiếu gửi qua thư được nộp trực tiếp trong ngày bầu cử. Quá trình này có thể mất nhiều ngày, đặc biệt tại những cuộc đua có cách biệt sít sao.

Sự thay đổi ứng viên dẫn đầu trong đêm bầu cử, thường được gọi là "ảo ảnh đỏ" hoặc "làn sóng xanh", có thể xuất phát từ thứ tự kiểm đếm các loại phiếu khác nhau, chẳng hạn phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử và phiếu gửi qua thư.

Kết quả do các hãng truyền thông công bố chỉ mang tính dự báo. Kết quả chính thức chỉ được xác lập sau khi chính quyền các bang hoàn tất việc rà soát phiếu, kiểm toán và chứng nhận.

Thời hạn chứng nhận kết quả cũng khác nhau giữa các bang. Delaware dự kiến hoàn tất sớm nhất vào ngày 5/11, trong khi Massachusetts dự kiến không trước ngày 18/11. Phần lớn các bang hoàn thành trong khoảng 20-30/11, còn New York có thể kéo dài đến ngày 15/12.

Để kiểm soát Hạ viện, một đảng cần giành ít nhất 218 ghế. Tại Thượng viện, ngưỡng đa số là 51 ghế, hoặc 50 ghế nếu Phó tổng thống thuộc đảng đó có thể bỏ phiếu quyết định.

Quốc hội khóa mới của Mỹ sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1.