Bầu cử giữa kỳ Mỹ: 5 ẩn số có thể đảo chiều cục diện chính trị

Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở thế phòng thủ khi các đơn vị dự báo bầu cử, chẳng hạn như Decision Desk HQ (DDHQ), dự đoán đảng Dân chủ có 82% cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện và 62% khả năng giành chiến thắng tại Thượng viện.

Sự lo lắng của người dân về tình hình kinh tế, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump sụt giảm mạnh và sự phản đối của công chúng đối với cuộc xung đột Mỹ - Iran đã gây khó khăn cho đảng Cộng hòa. Song, đảng này vẫn nỗ lực củng cố liên minh chiến thắng từ năm 2024, đồng thời đặt nghi vấn về các kết quả thăm dò ảm đạm, vốn dự báo một thất bại nặng nề của họ vào ngày bầu cử 3/11.

Các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tại Arlington, bang Virginia. Ảnh: Anadolu

Báo The Hill dẫn lời Spencer Kimball, giám đốc điều hành của tổ chức khảo sát dư luận Emerson College Polling nhận định: “Đảng Cộng hòa dường như đang huy động lực lượng cử tri nòng cốt của mình. Đảng Dân chủ cũng đang rất hăng hái và huy động lực lượng ủng hộ họ. Giờ đây, chúng ta sẽ chờ xem nhóm cử tri độc lập sẽ hành động ra sao và liệu họ có tạo nên sự khác biệt trong các cuộc đua này hay không”.

Theo giới quan sát, dưới đây là 5 yếu tố đáng chú ý nhất trong ngày bầu cử giữa kỳ ở Mỹ năm nay, có thể làm thay đổi cục diện chính trị tại nước này trong 2 năm cuối nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump:

Quyết định đi bỏ phiếu hay ở nhà của các cử tri ủng hộ ông Trump

Cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 nhằm bầu chọn toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện cũng như các vị trí cấp tiểu bang ở Mỹ. Dù không nằm trong dách ứng cử viên nhưng Tổng thống Trump liên tục kêu gọi những người ủng hộ hãy giả định rằng chính ông đang có tên trên lá phiếu nhằm thúc đẩy họ đi bỏ phiếu.

Các chuyên gia cho rằng lời kêu gọi của ông Trump có thể hiệu quả, nhưng riêng điều đó sẽ không đủ để giúp đảng Cộng hòa giành chiến thắng chung cuộc. Chuyên gia Kimball tin các đảng đều cần cả lá phiếu từ nhóm cử tri dao động, những cử tri độc lập.

Trong những tuần gần đây, lãnh đạo Nhà Trắng đã đi khắp đất nước để vận động tranh cử cho các ứng cử viên mà ông lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều điểm dừng chân lại nằm ở các bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa như Alabama, Alaska, Mississippi và Kansas. Điều đó gióng lên hồi chuông cảnh báo với đảng này, trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng tỷ lệ ủng hộ thấp dành cho tổng thống cùng với giá nhiên liệu và phân bón tăng cao có thể làm giảm số phiếu từ các cử tri độc lập, những người từng bỏ phiếu cho ông Trump trong kỳ bầu cử trước.

Mức độ sai lệnh của các cuộc thăm dò

Hoạt động thăm dò dư luận đang chịu sự giám sát chặt chẽ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Bất kỳ sai lệch lớn nào cũng có thể thổi bùng thêm những tranh cãi. Tuy nhiên, phe Dân chủ đang có tâm thế đầy lạc quan trước ngày bầu cử 3/11. Các kết quả thăm dò khả quan từ Đại học Emerson trong tuần qua hé lộ đảng Dân chủ đang dẫn trước 10 điểm trong cuộc đua vào Quốc hội Mỹ.

Geoffrey Skelley, chuyên gia phân tích bầu cử cấp cao tại DDHQ nhấn mạnh: “Các cuộc thăm dò vẫn cho thấy cuộc đua đang diễn ra rất sít sao và lợi thế đang nghiêng về phía đảng Dân chủ. Câu hỏi đặt ra là liệu lợi thế đó có đủ lớn hay không? Đó là điều chúng ta sẽ chỉ biết được khi có kết quả bỏ phiếu thực tế”.

Việc phát hiện hai đơn vị lấy danh nghĩa công ty thăm dò ý kiến ​​đã làm giả dữ liệu trong chu kỳ bầu cử này càng khiến công tác khảo sát dư luận bị giám sát chặt chẽ hơn. Trong khi đó, phe Cộng hòa lập luận rằng các cuộc thăm dò hiện nay không chính xác.

Kết quả sít sao bất ngờ trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ mùa hè vừa qua, bao gồm cả những cuộc đua giành ghế thống đốc tại bang Wisconsin và ghế đại diện bang Michigan ở Thượng viện, cũng làm dấy lên nghi ngờ về độ chính xác của các cuộc thăm dò, vốn từng dự báo những ứng viên dẫn đầu rất rõ ràng.

Việc thực hiện thăm dò trong các cuộc bầu cử sơ bộ thường khó khăn hơn so với các cuộc tổng tuyển cử. Ông Skelley lưu ý giới chuyên môn đang đặc biệt cảnh giác với các sai số tại những bang mà việc khảo sát vốn dĩ đã rất phức tạp như Ohio, Iowa hay Kansas.

Cử tri gốc Mỹ Latinh có quay trở lại ủng hộ đảng Dân chủ?

Các cử tri gốc Mỹ Latinh từng góp phần quan trọng vào chiến thắng của ông Trump năm 2024, nhưng nhóm cử tri này dường như đang có xu hướng quay trở lại ủng hộ đảng Dân chủ.

Theo phân tích năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, cựu Tổng thống Joe Biden từng giành được sự ủng hộ vượt trội 25 điểm phần trăm từ nhóm cử tri này vào năm 2020. Nhưng đến năm 2024, tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri gốc Mỹ Latinh đã dịch chuyển 22 điểm về phía đảng Cộng hòa, khiến ông Biden thua đối thủ Trump 3 điểm.

Hiện tại, theo một cuộc khảo sát của NBC News/Telemundo công bố vào đầu tháng 10, ông Trump đang nhận được tỷ lệ ủng hộ 27% từ nhóm cử tri này. Một cuộc khảo sát khác cùng tháng 10 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ ủng hộ của các cử tri gốc Mỹ Latinh dành cho tổng thống đương nhiệm là 24%.

Ông Kimball dự đoán nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha sẽ có xu hướng bỏ phiếu giống như năm 2008 và năm 2012, đồng thời sẽ nghiêng về phía đảng Dân chủ với tỷ lệ gần 2:1. Trong khi đó, ông Skelley tin kết quả của đảng Dân chủ đối với cử tri gốc Mỹ Latinh có thể còn phụ thuộc vào tỷ lệ đi bỏ phiếu của họ trong một năm không diễn ra bầu cử tổng thống.

Ảnh hưởng từ lợi thế chi tiêu của đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào và chiếm ưu thế trong cuộc chiến quảng bá trên các phương tiện truyền thông, với mức chi tiêu vượt xa đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đắt đỏ nhất từ ​​trước đến nay.

Đảng Cộng hòa còn có thêm sự hỗ trợ từ MAGA Inc., siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) của ông Trump, vốn đã chi hàng trăm triệu USD để củng cố vị thế cho các ứng cử viên cùng đảng. America PAC, tổ chức do tỷ phú công nghệ Elon Musk sáng lập, cũng đã chi mạnh tay để ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa ở mọi cấp độ bầu cử.

Theo các nhà phân tích, dù nguồn tài chính rất hữu ích cho các chiến dịch tranh cử, nhưng mức độ tác động thực sự của chúng vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Đáng chú ý, các ứng cử viên của đảng Dân chủ tại những bang chiến địa trong cuộc đua vào Thượng viện liên tục ghi nhận số tiền gây quỹ cao hơn so với các đối thủ từ đảng Cộng hòa.

Khả năng quay trở lại khuynh hướng trung dung của các bang từng dao động

Tỷ lệ ủng hộ thấp dành cho lãnh đạo Nhà Trắng cùng sự bất bình của cử tri về tình hình kinh tế đã đưa các bang như Iowa và Ohio, những nơi từng 2 lần bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Barack Obama và 3 lần ủng hộ ông Trump, trở lại tầm ngắm của đảng Dân chủ. Tâm lý chuyển hướng quay lại ủng hộ Đảng Dân chủ thậm chí còn lan sang cả các bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa như Kansas, Alaska và Texas.

Trong những kỳ bầu cử gần đây, đảng Dân chủ gần như đã từ bỏ Ohio, nhưng năm nay mọi chuyện đã khác. Theo dữ liệu từ DDHQ, cuộc đua gay cấn vào ghế thống đốc của bang này giữa ứng cử viên Dân chủ Amy Acton và ứng cử viên Cộng hòa Vivek Ramaswamy đang có lợi thế nghiêng về phe Dân chủ.

Trong khi đó, quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ có thể phụ thuộc vào kết quả tại bang Ohio, nơi cựu Thượng nghị sĩ Sherrod Brown của đảng Dân chủ đang tìm cách quay trở lại chính trường trong cuộc đối đầu với Thượng nghị sĩ Jon Husted thuộc đảng Cộng hòa. Ông Brown từng thất bại trước đối thủ Cộng hòa Bernie Moreno vào năm 2024.

“Nếu đảng Dân chủ có thể đạt được bước tiến trong cuộc đua giành ghế thống đốc, ghế ở Thượng viện hoặc cả hai, đó thực sự là dấu hiệu cho thấy hướng đi có thể xảy ra của toàn đất nước”, chuyên gia Kimball nhận định.