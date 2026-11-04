Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại quyền kiểm soát Quốc hội

Ngày 3-11 (giờ địa phương), cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu toàn bộ 435 thành viên Hạ viện và 35 ghế Thượng viện, gồm 33 ghế theo lịch định kỳ và 2 ghế bầu bổ sung. Cuộc bầu cử còn lựa chọn Thống đốc tại 36 bang cùng nhiều chức vụ cấp bang.

Quang cảnh điểm bỏ phiếu bên trong Trung tâm Sinh viên, Đại học Quận Columbia (UDC), thủ đô Washington, D.C., Mỹ, ngày 3-11, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Trước bầu cử, đảng Cộng hòa nắm đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội, với 218 ghế Hạ viện so với 214 ghế của đảng Dân chủ.

Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa có 53 ghế, trong khi đảng Dân chủ và 2 nghị sĩ độc lập liên kết với đảng này có tổng cộng 47 ghế.

Theo các nhà phân tích, đảng Dân chủ được đánh giá có triển vọng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Để đạt đa số 218 ghế, đảng này cần giành thêm 4 ghế ròng so với tương quan lực lượng trước bầu cử.

Hiện, đảng Dân chủ đang được đánh giá có lợi thế tại đủ số khu vực bầu cử để giành quyền kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, nhiều cuộc đua vẫn còn cạnh tranh cao và kết quả phụ thuộc vào quá trình kiểm phiếu tại các bang.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế ròng để đạt đa số. Reuters nhận định cuộc cạnh tranh tập trung tại nhiều bang có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa, khiến khả năng thay đổi quyền kiểm soát Thượng viện khó dự đoán hơn.

Các bang như Maine, North Carolina, Ohio, Alaska, Iowa và Texas được xem là những địa bàn có ý nghĩa quyết định. Việc kiểm phiếu tại một số bang có thể kéo dài do lượng phiếu bầu qua thư và quy trình kiểm phiếu riêng.

Các vấn đề về kinh tế, giá cả sinh hoạt và cuộc chiến với Iran là những vấn đề nổi bật trong cuộc bầu cử. Sự bất mãn của cử tri về chi phí nhiên liệu, thực phẩm và tình hình kinh tế đã tạo sức ép đối với đảng Cộng hòa.

Kết quả sẽ quyết định mức độ thuận lợi của Nhà Trắng trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự, thông qua các dự luật và triển khai chính sách trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Tính đến sáng 4-11 (giờ Việt Nam), quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra và chưa đủ cơ sở xác định đảng nào giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.