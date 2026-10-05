Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Cử tri cao tuổi Mỹ trong một cuộc bầu cử giữa kỳ. (Ảnh minh họa. Đoàn Hùng/TTXVN)

Các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Theo khảo sát của NBC News/Telemundo, 59% cử tri gốc Latinh muốn đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3/11 tới, trong khi 35% muốn đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện. Khoảng cách 24 điểm phần trăm cao gấp đôi mức chênh lệch được ghi nhận vào cùng thời điểm năm 2024.

Mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong cộng đồng gốc Latinh cũng ở mức thấp. Chỉ 27% cử tri gốc Latinh được hỏi tán thành cách ông điều hành công việc trên cương vị tổng thống, trong khi chỉ 20% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề giá cả.

Về nhập cư, 30% cử tri gốc Latinh ủng hộ cách chính quyền Trump xử lý vấn đề này, nhưng khoảng 2/3 cho rằng chính quyền đã đi quá xa trong thực thi luật nhập cư. Khoảng 1/4 số người được hỏi cho biết họ quen biết người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ hoặc trục xuất trong hai năm qua.

Đánh giá đối với đảng Cộng hòa cũng giảm. 62% cử tri gốc Latinh có cái nhìn tiêu cực về đảng này, tăng đáng kể so với mức 46% vào tháng 9/2024. Trong khi đó, 48% cho rằng đảng Dân chủ có khả năng xử lý vấn đề kinh tế tốt hơn, so với 27% dành cho đảng Cộng hòa.

Kết quả này tương đồng với khảo sát do CBS News/YouGov công bố cùng ngày. Theo đó, 60% cử tri gốc Latinh cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ trong cuộc đua Hạ viện tại khu vực của họ, trong khi 39% lựa chọn ứng cử viên Cộng hòa.

Các cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh cử tri gốc Latinh, với khoảng 36 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, tiếp tục là nhóm có vai trò đáng kể trong các cuộc bầu cử Mỹ.

Năm 2024, Tổng thống Trump giành khoảng 46% phiếu của cử tri gốc Latinh, trong khi ứng viên Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được 51%.

Cuộc thăm dò NBC News/Telemundo được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha từ ngày 21-28/9 với 800 cử tri gốc Latinh trên toàn quốc, có biên độ sai số 3,5 điểm phần trăm.

Trong khi khảo sát của CBS News/YouGov được thực hiện từ ngày 30/9 đến 2/10 với 2.166 cử tri trên toàn quốc, có biên độ sai số 2,5 điểm phần trăm; riêng nhóm cử tri gốc Latinh là 3,1 điểm phần trăm./.