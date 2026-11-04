Bầu cử giữa kỳ, Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ

Đảng Dân chủ đã gặt hái thành công ngoài mong đợi, giành chiến thắng tại nhiều bang vốn được xem là thành trì của Đảng Cộng hòa.

Nổi bật là ông James Talarico, đánh dấu lần đầu sau hơn 30 năm một ứng viên Dân chủ đắc cử vị trí toàn bang tại Texas.

Tương tự, bà Annie Andrews giành chiến thắng bất ngờ tại Nam Carolina, và ông Adam Hamilton trở thành thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang Kansas kể từ năm 1932.

Phe Dân chủ cũng thắng lớn ở Thượng viện tại các bang Iowa, Ohio, Maine và Bắc Carolina.

Không dừng lại ở Thượng viện, đảng Dân chủ còn tiến sâu vào các khu vực do đảng Cộng hòa kiểm soát để giành thêm hàng loạt ghế Hạ viện tại Iowa, Texas, Florida, Pennsylvania, Kentucky và Ohio.

Họ cũng giữ vững ghế thống đốc tại Pennsylvania, Illinois, Maryland, Massachusetts và New York.

Đáng chú ý, bà Gina Hinojosa đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott tại Texas.

Cuộc bầu cử cũng ghi nhận các cột mốc lịch sử: bà Keisha Lance Bottoms (Georgia) trở thành nữ thống đốc da đen đầu tiên, và ông Byron Donalds (Florida) là thống đốc Cộng hòa da đen đầu tiên của nước Mỹ.

Việc đánh mất quyền kiểm soát Quốc hội dự kiến sẽ cản trở nghiêm trọng các kế hoạch lập pháp của Nhà Trắng.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ tận dụng quyền lực mới để tăng cường giám sát. Trọng tâm của họ bao gồm việc khởi xướng các cuộc điều tra nhắm vào nội các của ông Trump, tiêu biểu là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và cựu cố vấn Elon Musk.

Phản ứng trước kết quả này, Tổng thống Trump cho rằng thất bại thuộc về chất lượng của các ứng viên chứ không phải do sự suy giảm uy tín cá nhân ông.

Ông đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng quyền phủ quyết đối với các dự luật do đảng Dân chủ kiểm soát. Mặc dù từng lên tiếng cảnh báo về các vấn đề pháp lý của cuộc bầu cử, ông Trump cuối cùng xác nhận trên truyền hình rằng ông sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu lần này.