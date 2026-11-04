Bầu cử giữa kỳ 2026 ở Mỹ: Phụ nữ da màu lập nên dấu mốc lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử 250 năm, có 3 phụ nữ da màu cùng phục vụ tại Thượng viện Mỹ

Củng cố tiếng nói của các nữ chính khách

Ngoàiứng cử viên Juliana Stratton vừa đắc cử Thống đốc, đồng thời sẽ đại diện bang Illinois tại Thượng viện, 2 nữ thượng nghị sĩ da màu còn lại là bà Angela Alsobrooks, đại diện bang Maryland và bà Lisa Blunt Rochester, đại diện bang Delaware.

Giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, bà Juliana Stratton chính thức trở thành người phụ nữ da màu thứ 2 đại diện cho tiểu bang Illinois bước vào Nghị viện Đồi Capitol - tiếp bước cựu Thượng nghị sĩ Carol Moseley Braun.

Bà Juliana Stratton đắc cử Thống đốc, đại diện bang Illinois tại Thượng viện Mỹ.

Từ một luật sư, chuyên gia hòa giải tranh chấp, bà Stratton từng kinh qua vai trò Giám đốc Hội đồng Cố vấn Tư pháp Quận Cook, Hạ nghị sĩ bang. Bà có 2 nhiệm kỳ giữ vị trí Phó Thống đốc bang Illinois, sát cánh cùng Thống đốc JB Pritzker.

Chiến thắng của bà Stratton phản ánh rõ xu hướng của cử tri Mỹ hiện nay: Họ tìm kiếm những chính khách không chỉ giỏi lý luận chính sách mà phải là những người kinh qua thực tế từ địa phương. Nền tảng tư pháp cộng đồng và tư duy cải cách cải tạo chính là điểm tựa giúp bà Stratton thuyết phục cử tri, vượt qua đối thủ phía đảng Cộng hòa.

Việc bà Stratton tiến vào Thượng viện Mỹ tiếp tục củng cố tiếng nói của các nữ chính khách trong việc quyết định các chính sách quốc gia quan trọng, từ cải cách tư pháp, chính sách lao động cho đến bảo vệ quyền phụ nữ. Bà Stratton ủng hộ chương trình bảo hiểm y tế toàn dân Medicare for All.

Cùng với bà Juliana Stratton, một phụ nữ da màu khác cũng làm nên lịch sử là ứng cử viên đảng Dân chủ, bà Keisha Lance Bottoms. Với việc đắc cử Thống đốc bang Georgia, cựu Thị trưởng thành phố Atlanta Keisha Lance Bottoms đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bầu vào cương vị này.

Bà Keisha Lance Bottoms đắc cử Thống đốc bang Georgia, Mỹ.

Bà Bottoms đã đánh bại doanh nhân Rick Jackson của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tại Georgia, qua đó giúp đảng Dân chủ giành lại vị trí lãnh đạo cao nhất tại bang vốn có vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử. Đáng chú ý, bà Bottoms giành chiến thắng bất chấp sự chênh lệch lớn về nguồn lực tài chính giữa hai ứng cử viên, khi ông Jackson sử dụng hơn 200 triệu USD tài sản cá nhân cho chiến dịch tranh cử.

Bà Bottoms là 1 trong số 8 ứng cử viên da màu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tranh cử chức thống đốc trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3/11/2026.

Trong lịch sử nước Mỹ, mới chỉ có 3 thống đốc da màu được bầu, tất cả đều là nam giới thuộc đảng Dân chủ. Năm nay, có 2 phụ nữ da màu tranh cử chức thống đốc, gồm bà Bottoms và ứng cử viên đảng Cộng hòa Lisa Demuth tại bang Minnesota.

Tái định hình chương trình nghị sự

Cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 tại Mỹ ghi nhận con số kỷ lục với 72 ứng viên nữ da màu tranh cử ở các cấp, từ Quốc hội đến thống đốc và lãnh đạo tiểu bang. Chiến thắng của các nữ ứng viên da màu là "trái ngọt" từ chiến lược vận động bền bỉ nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng da màu - nhóm cử tri từng bị gạt bên lề.

Sự hiện diện của họ ở các cấp cao buộc cả 2 đảng chính trị lớn tại Mỹ phải tái định hình chương trình nghị sự. Không dừng ở biểu tượng cho sự đa dạng, các nữ lãnh đạo mới hứa hẹn sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn về cải cách tư pháp, công bằng kinh tế, y tế cộng đồng và giáo dục.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.

Họ chủ trương hướng dòng ngân sách tiểu bang vào việc hỗ trợ người lao động thu nhập thấp và trung bình, đề xuất nâng lương tối thiểu tại tiểu bang và xây dựng chính sách nghỉ phép có lương cho gia đình. Bên cạnh đó là việc tập trung vào chi phí sinh hoạt trực tiếp và tái phân phối nguồn lực. Điển hình là thúc đẩy chính sách miễn/giảm thuế tiêu dùng đối với mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm, nhu yếu phẩm; mở rộng quỹ hỗ trợ nhà ở giá rẻ và tăng đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ và người da màu làm chủ.

Nguồn: CNN, AP