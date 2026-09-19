Bầu cử Duma Quốc gia Nga: Những con số đáng chú ý ngày bỏ phiếu đầu tiên

Tỷ lệ tham gia ngày đầu đạt gần 30%

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tính đến 21 giờ ngày 18/9 (theo giờ nước Nga), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX đạt 29,45%. Trước đó, tỷ lệ này lần lượt đạt 10,09% vào lúc 13 giờ 25 phút, 20,03% vào lúc 15 giờ 39 phút và 22,64% vào lúc 18 giờ 22 phút.

Cử tri 86 tuổi Raisa Izotovna (ngoài cùng bên trái) bỏ phiếu bầu đại biểu Duma Quốc gia Nga khóa IX. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Đáng chú ý, bên cạnh hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu, Nga tiếp tục triển khai bỏ phiếu điện tử từ xa (DEG) trên quy mô lớn. Tính đến 21 giờ 45 phút ngày 18/9, hơn 2,8 triệu người đã tham gia bỏ phiếu trên nền tảng DEG cấp liên bang, tương đương khoảng 70% số cử tri đã đăng ký hình thức này.

Theo CEC, khoảng 111 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm nay, trong đó có khoảng 1,8 triệu cử tri đăng ký ở nước ngoài. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức trên toàn lãnh thổ Nga trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/9, phù hợp với lịch trình của Ngày Bầu cử thống nhất.

Cùng với việc bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia, cử tri Nga đồng thời tham gia nhiều cuộc bầu cử ở cấp khu vực và địa phương. Theo kế hoạch, 11 khu vực tổ chức bầu thống đốc, trong đó 8 khu vực bầu trực tiếp và 3 khu vực lựa chọn người đứng đầu thông qua nghị viện. Bầu cử đại biểu cơ quan lập pháp khu vực cũng được tổ chức tại 39 chủ thể liên bang, trong khi 10 trung tâm hành chính khu vực tiến hành bầu cử cơ quan đại diện cấp thành phố.

Việc tổ chức đồng thời nhiều cấp bầu cử khiến kỳ bỏ phiếu năm nay trở thành một sự kiện chính trị có quy mô rộng trên toàn nước Nga. Theo truyền thông phương Tây, cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX là cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên của Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Bên cạnh đó phương thức bỏ phiếu điện tử tiếp tục được mở rộng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lựa chọn hình thức bỏ phiếu trực tuyến tại Điện Kremlin trong ngày đầu tiên. Hình thức này được Nga triển khai trong những năm gần đây và ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong tổ chức bầu cử.

Bên cạnh lãnh thổ Nga, các điểm bỏ phiếu cũng được tổ chức tại một số cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở nước ngoài. Theo truyền thông nước Nga, hơn 3.500 người đã tham gia bỏ phiếu tại công trường xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh.

Kỷ lục quan sát viên quốc tế theo dõi cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX nhằm bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia. Các đại biểu được bầu theo hệ thống kết hợp giữa danh sách đảng và các khu vực bầu cử đơn danh.

Người dân bỏ phiếu theo cách truyền thống tại điểm bầu cử số 2167, phường Gagarin, quận Tây Nam Moskva. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Trong ngày đầu tiên, công tác quan sát quốc tế đã được nước Nga nhấn mạnh. Theo Chủ tịch CEC Ella Pamfilova, 1.126 quan sát viên và chuyên gia quốc tế đến từ 133 quốc gia đã có mặt để theo dõi cuộc bầu cử. Con số này, theo bà Pamfilova, cao hơn mức 1.115 quan sát viên đến từ 129 quốc gia từng theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.

Truyền thông nước Nga thông tin, tổng cộng 381.341 quan sát viên đã được đăng ký cho cuộc bầu cử, trong đó 209.548 người do 11 chính đảng cử. Riêng đảng Nước Nga Thống nhất có hơn 97.000 quan sát viên; Đảng Cộng sản Liên bang Nga có hơn 42.000; đảng Những Con người mới hơn 28.000; đảng Nước Nga Công bằng hơn 17.000 và đảng Dân chủ Tự do Nga hơn 16.000.

Tại Moscow, các quan sát viên độc lập đến từ Algeria, Cameroon, Burundi và Comoros đã tới một điểm bỏ phiếu tại quận Tverskoy trong ngày đầu tiên và dành khoảng một giờ để theo dõi công tác tổ chức. Theo truyền thông Nga, nhóm quan sát viên tập trung vào việc tổ chức quy trình bỏ phiếu, trang thiết bị kỹ thuật và cách thức tiến hành bỏ phiếu tại điểm bầu cử.

Đại diện Comoros Houssam Eddine Daoud cho biết, đây là lần đầu ông theo dõi bầu cử tại Moscow, nhưng trước đó từng làm quan sát viên độc lập tại Nam Phi và Venezuela. Theo ông, quy trình tại Nga có những điểm tương đồng với Nam Phi nhưng khác Venezuela, nơi cử tri thực hiện đồng thời cả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu trên giấy để đối chiếu kết quả.

Ông Daoud cho biết, trong khoảng một giờ đầu tiên kể từ khi điểm bỏ phiếu mở cửa, ông và các đồng nghiệp không nhận thấy khó khăn hay vi phạm, đồng thời đánh giá quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân thực hiện quyền hiến định, đưa ra lựa chọn có cân nhắc và trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa đối với tương lai đất nước. “Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/9. Tôi kêu gọi các bạn thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra một quyết định có cân nhắc, có trách nhiệm, để kết quả bầu cử cho thấy sự trưởng thành và sức mạnh của xã hội Nga”, ông Putin nhấn mạnh.