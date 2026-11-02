Bầu cử Bulgaria: Quyền Tổng thống Iliana Yotova dẫn trước áp đảo, đối thủ Andrey Gyurov thừa nhận thất bại

Quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova tiến tới chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 1/11. (Nguồn: NEWS4JAX)

Các kết quả kiểm phiếu cho thấy, quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova giành từ 56,6-58,2% số phiếu, vượt xa mức 38,6-40,6% của đối thủ Andrey Gyurov trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 1/11.

Ngay sau khi kết quả được công bố, cựu Thủ tướng Bulgaria Andrey Gyurov đã thừa nhận thất bại tại cuộc họp báo ở thủ đô Sofia.

Dù bất ngờ trước kết quả, ứng viên Andrey Gyurov khẳng định vẫn chấp nhận thất bại.

Chính trị gia này nhấn mạnh, dù chiến dịch tranh cử đã kết thúc, ông vẫn sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước và cử tri.

Tuy nhiên, kết quả chính thức của cuộc bầu cử vẫn chưa được công bố.

Trước đó, trong vòng một ngày 25/10, quyền Tổng thống Iliana Yotova giành 34,76% số phiếu, chỉ nhỉnh hơn tỷ lệ 31,95% của đối thủ.

Đến vòng hai, chính khách thuộc đảng Xã hội Bulgaria (BSP) này đã nới rộng đáng kể khoảng cách với đối thủ.

Trong chiến dịch tranh cử, bà chủ trương không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.

Kết quả bầu cử sơ bộ diễn ra trong bối cảnh đảng Bulgaria tiến bộ, do cựu Tổng thống Rumen Radev lãnh đạo, giành 131/240 ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 4/2026.

Trước khi đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống từ tháng 1/2026, sau khi ông Rumen Radev từ chức, bà Iliana Yotova từng giữ chức Phó Tổng thống.

Với sự hậu thuẫn của đảng Bulgaria Tiến bộ, chính khách này tranh cử nhằm giành nhiệm kỳ Tổng thống chính thức kéo dài 5 năm.

Ở chiều ngược lại, trong chiến dịch tranh cử, cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov cảnh báo chiến thắng của đối thủ có thể khiến quyền lực tại các cơ quan cấp cao tập trung vào cùng một lực lượng chính trị.

Theo quan chức trên, tình trạng này sẽ làm suy giảm vai trò đối trọng trong bộ máy nhà nước.

Về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Andrey Gyurov chủ trương tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tăng cường phối hợp với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

(theo Anadolu)