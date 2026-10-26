Bầu cử Brazil: Ông Lula đảo ngược thế bất lợi, tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư

Thông báo của cơ quan bầu cử Brazil cho hay, với toàn bộ phiếu được kiểm đếm, ông Lula nhận khoảng 51,8% số phiếu, dẫn trước đối thủ gần 4,4 triệu phiếu.

Ông Flávio Bolsonaro là con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người từng thất bại trước ông Lula trong cuộc bầu cử năm 2022.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vẫy chào những người ủng hộ tại São Paulo trong ngày diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống. Ảnh: ABC News

Kết quả vòng 2 đánh dấu sự đảo chiều so với cuộc bỏ phiếu ngày 4-10, khi ông Flávio Bolsonaro giành 47,03% số phiếu hợp lệ, trong khi ông Lula nhận 45,16%.

Do không ứng viên nào đạt quá bán, 2 người bước vào vòng tranh cử quyết định sau 3 tuần vận động.

Ông Lula trở thành ứng viên đầu tiên giành chiến thắng ở vòng 2 sau khi về nhì tại vòng đầu, kể từ khi Brazil áp dụng cơ chế bầu cử Tổng thống 2 vòng vào năm 1989.

Kết quả tại các đô thị và những khu vực đông dân ở miền Đông Bắc góp phần củng cố lợi thế cho Tổng thống đương nhiệm.

Vấn đề an ninh và tình hình kinh tế là những vấn đề nổi bật trong cuộc bầu cử Brazil năm nay. Dù tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, giá thực phẩm tăng và gánh nặng nợ hộ gia đình vẫn gây bất mãn trong một bộ phận cử tri.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Flávio Bolsonaro cam kết cắt giảm khoảng 40 tỷ USD chi tiêu công.

Quá trình bỏ phiếu vòng 2 gặp gián đoạn tại một số địa phương do khó khăn về giao thông công cộng và mưa lớn ở miền Nam. Thời gian bỏ phiếu được kéo dài thêm 2 giờ.

Ông Lula từng lãnh đạo Brazil trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, giai đoạn 2003-2010 và trở lại cương vị Tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2022. Nhiệm kỳ thứ 4 không liên tiếp của ông sẽ bắt đầu vào ngày 5-1-2027.