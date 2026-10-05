Bầu cử Brazil đảo chiều dự báo: Ông Flávio Bolsonaro dẫn trước ông Lula

Theo số liệu của cơ quan bầu cử Brazil, khi 99,8% số phiếu được kiểm đếm, ông Bolsonaro nhận hơn 56 triệu phiếu, trong khi ông Lula có khoảng 53,7 triệu phiếu.

Tổng thống Brazil Lula da Silva (giữa) trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Sao Paulo, ngày 3-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết quả này trái với phần lớn khảo sát trước bầu cử, vốn dự báo ông Lula dẫn trước khoảng 3 điểm phần trăm.

Chi phí sinh hoạt, tham nhũng và tình hình an ninh là những vấn đề nổi bật trong chiến dịch vận động tranh cử.

Ông Flávio Bolsonaro đại diện Đảng Tự do (PL) cánh hữu, còn ông Lula là ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) cánh tả.

Cuộc đua cho chiếc ghế Tổng thống có tổng cộng 12 ứng cử viên. Ông Lula đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tư, sau 2 nhiệm kỳ giai đoạn 2003-2010 và nhiệm kỳ hiện tại bắt đầu năm 2023.

Sau vòng đầu, ông Lula thừa nhận kết quả ngoài dự kiến và thông báo bắt đầu chiến dịch mới từ ngày 5-10. Hai ứng cử viên có 3 tuần để mở rộng sự ủng hộ trước vòng bỏ phiếu quyết định.