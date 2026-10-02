Bầu cử Brazil bước vào chặng cuối với cuộc đua sít sao

Chi phí sinh hoạt tăng, nợ hộ gia đình và tình trạng tội phạm, băng đảng gia tăng là những vấn đề được cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil năm nay. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử năm nay có 13 ứng cử viên. Các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva dẫn đầu vòng một, song khó đạt tỷ lệ phiếu cần thiết để giành chiến thắng ngay, khiến khả năng phải bước vào vòng hai ngày 25-10 ngày càng được chú ý.

Kịch bản được các cuộc thăm dò đề cập nhiều nhất là cuộc đối đầu giữa ông Lula và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Khảo sát của Atlas công bố ngày 29-9 cho thấy trong giả định đối đầu vòng hai, ông Lula nhận được 47,6% ý định bỏ phiếu, so với 47,7% dành cho ông Flavio Bolsonaro. Chênh lệch 0,1 điểm phần trăm nằm trong phạm vi sai số, cho thấy cuộc đua đang rất sít sao.

Nỗ lực giành nhiệm kỳ tổng thống thứ tư không liên tiếp của ông Lula diễn ra trong bối cảnh cử tri Brazil vẫn quan tâm nhiều đến các vấn đề kinh tế và xã hội. Chính quyền của ông đạt được những kết quả về giảm bất bình đẳng và thất nghiệp, nhưng chi phí sinh hoạt tăng, nợ hộ gia đình cùng tình trạng tội phạm, băng đảng gia tăng tiếp tục tạo sức ép.

Trong giai đoạn nước rút, ông Lula công bố một loạt biện pháp nhằm giải quyết những mối quan tâm này, trong đó có mở rộng chương trình phúc lợi, giảm gánh nặng nợ cho các gia đình và tăng cường kiểm soát hoạt động cá cược trực tuyến.

An ninh cũng trở thành một chủ đề nổi bật khi các ứng cử viên đều cam kết tăng cường biện pháp đối phó tội phạm. Ông Flavio Bolsonaro theo đuổi lập trường cứng rắn hơn, cam kết xây dựng 5 nhà tù an ninh đặc biệt theo mô hình tại El Salvador, nơi Tổng thống Nayib Bukele đã triển khai các chính sách trấn áp tội phạm quy mô lớn.

Bên cạnh các vấn đề trong nước, quan hệ Brazil - Mỹ đang trở thành một nội dung đáng chú ý trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống Lula da Silva nhiều lần bày tỏ lo ngại về tác động từ bên ngoài đối với Brazil, trong đó đề cập các chính sách thương mại của Washington. Việc chính quyền Tổng thống Trump áp dụng một loạt mức thuế đối với hàng hóa Brazil đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương.

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