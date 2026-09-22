Bầu cử bang ở Đức: Thừa nhận tình hình nghiêm trọng sau thất bại mới, Thủ tướng Merz hứa hẹn cải tổ đảng cầm quyền

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Nguồn: Getty Images)

Trong cuộc bầu cử tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, miền Đông Bắc Đức, ngày 20/9, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu giành khoảng 38% số phiếu, vượt đảng CDU trung hữu của ông Merz. Đáng nói hơn, đây là cuộc bầu cử chứng kiến kết quả tệ nhất từ trước đến nay của CDU tại bang này kể từ sau Thế chiến II, thậm chí không giành đủ số phiếu để có ghế trong nghị viện bang.

“Đây là một kết quả nghiêm trọng và chưa từng có đối với CDU... toàn bộ nhóm nghị sĩ của chúng ta đã bị loại khỏi nghị viện bang. Chúng ta sẽ còn cảm nhận những tác động của kết quả này trong một thời gian dài”, ông Merz nói với báo giới ngày 21/9 tại trụ sở CDU ở Berlin.

Trước cuộc bầu cử, các quan chức CDU cảnh báo rằng, nếu đảng này giành dưới 5% số phiếu tại Mecklenburg-Western Pomerania, kết quả đó có thể làm dấy lên làn sóng chỉ trích và những lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo, thậm chí thay thế Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Merz hiện vẫn khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo.

Thủ tướng Đức cho biết, trong những ngày tới, ông sẽ tiến hành tham vấn trong nội bộ CDU nhằm đoàn kết các thành viên và củng cố sự ủng hộ đối với định hướng mới của đảng. Ông Merz cho biết sẽ tiến hành “các cuộc thảo luận chuyên sâu” với ban lãnh đạo CDU để tìm cách duy trì vị thế của đảng này với tư cách một đảng đại diện cho đông đảo cử tri, có khả năng thu hút những nhóm cử tri đa dạng.

Nhà lãnh đạo nói rõ: “Chúng ta sẽ thảo luận về hoạt động và cơ cấu của đảng, cương lĩnh của đảng và hình ảnh của CDU trước công chúng. Chúng ta không còn những câu trả lời thỏa đáng cho quá nhiều vấn đề. Và đó là điều chúng ta sẽ và phải thay đổi”.

Ông Merz cũng nhấn mạnh, chính phủ liên bang cùng chính quyền các bang cần phối hợp chặt chẽ hơn và phải tìm ra một phương thức làm việc mới.

Theo truyền thông Đức, sau cuộc họp tại trụ sở CDU tối 20/9, các thủ hiến bang thuộc CDU đã bí mật gặp nhau tại Berlin mà không có sự tham dự của Thủ tướng Merz. Cuộc gặp làm dấy lên những đồn đoán mới về mức độ ủng hộ đang suy giảm đối với ông. Tuy nhiên, ngày 21/9, ông Merz khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ ban lãnh đạo CDU.

Kết quả ở Mecklenburg-Western Pomerania là thất bại thứ hai của CDU trong cuộc bầu cử nghị viện bang tại Đức, đặc biệt là thất bại trước đảng cực hữu AfD vốn đang bị các đảng trung hữu và cánh tả dựng “tường lửa”. Trước đó, trong cuộc bầu cử nghị viện bang Saxony-Anhalt ngày 6/9, AfD cũng dẫn trước CDU và cách đảng khá để giành chiến thắng áp đảo.