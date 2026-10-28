Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng đồng chí Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chiều 28/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tám, kỳ họp chuyên đề để quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: BẢO VĂN)

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, nghị quyết bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với kết quả 72/73 phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung chúc mừng đồng chí Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đầu nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm 6 đồng chí. Tháng 9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chúc mừng đồng chí Nguyễn Bá Út được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí Nguyễn Bá Út sinh năm 1979, quê tỉnh Gia Lai. Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị-hành chính. Chuyên môn: Kỹ sư địa kỹ thuật, cử nhân ngôn ngữ, Thạc sĩ quản lý kinh tế. Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ các cương vị: Phó Trưởng phòng Kinh tế-Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk R’Lấp (cũ), tỉnh Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 7/2025 đến nay, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên hơn 272,6km2, thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý. Phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc 5 xã tỉnh Lâm Đồng, gồm Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3. Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên tỉnh Lâm Đồng còn hơn 23.966km2.

Sở chuyên ngành giới thiệu tờ trình, đề án điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên hơn 272,6km2, thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý. (Ảnh: BẢO VĂN)

Về Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP), các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án điều chỉnh quy mô nền đường từ 17m lên 22m và đầu tư hoàn chỉnh một lần thay vì phân kỳ đầu tư.

Sau điều chỉnh, dự án có chiều dài hơn 65km, trong đó đoạn thuộc thành phố Đồng Nai gần 12km; quy mô 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục; với tổng mức đầu tư hơn 17.500 tỷ đồng, tăng so với phương án cũ hơn 360 tỷ đồng, nhưng tiết kiệm được 422 tỷ đồng so với phương án cũ đầu tư phân kỳ. Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 3/2028 và hoàn thành đưa vào khai thác quý 4 cùng năm.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: BẢO VĂN)

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chủ trương thực hiện Đề án nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết phê duyệt Đề án “Phòng không nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030”.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu ý kiến tại kỳ họp. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại kỳ họp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, các nội dung tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: BẢO VĂN)

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.