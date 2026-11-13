Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang

Ngày 13-11, HĐND phường Nha Trang khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Đảng ủy phường Nha Trang tặng hoa chúc mừng bà Phan Ngọc Kim Trâm.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND phường giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Phan Ngọc Kim Trâm - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang tặng hoa chúc mừng bà Phan Ngọc Kim Trâm.

Bà Phan Ngọc Kim Trâm sinh năm 1988, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, có trình độ thạc sĩ quản lý công, trung cấp lý luận chính trị.