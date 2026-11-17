Chiều 17-11, HĐND phường Nam Nha Trang khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND phường.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND phường giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hoàng Vy - Chánh Văn phòng Đảng ủy phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Vy.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Vy.

Ông Nguyễn Hoàng Vy sinh năm 1976, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, có trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.