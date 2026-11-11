Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai

Lãnh đạo TP Đồng Nai tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu tại kỳ họp

Sáng 11-11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh gồm: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TP Đồng Nai.

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1974, quê quán Quảng Trị; trình độ Thạc sĩ Xây dựng công trình, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai, ông Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (trước đây).

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai

Tiếp đó, trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, HĐND thành phố tiến hành bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trương Thị Hương Bình sinh năm 1981, quê quán TP Huế; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Trương Thị Hương Bình (phải) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Đồng Nai đã bầu ông Trần Trọng Toàn, Giám đốc Sở NN-MT làm Ủy viên UBND TP Đồng Nai.

Trước đó, HĐND TP Đồng Nai đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Mi. Ông Mi được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc từ ngày 1-11-2026, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐND TP Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Trường Sơn. Trước đó, ông Sơn được điều động đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy từ ngày 10-11-2026.

HĐND TP Đồng Nai cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Văn Trinh, nguyên Giám đốc Sở KH-CN.