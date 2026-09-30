Bầu bổ sung các Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo đó, các đại biểu đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Bà Trần Thị Kim Loan - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế; ông Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; ông Hà Ngọc Tú - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng và ông Nguyễn Hồng Lợi - Trưởng ban Công đoàn quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: PV

Tiếp đó, các đại biểu bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, Trưởng ban Công đoàn quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - vào Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV diễn ra từ ngày 29 đến 30-9 với nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và quan hệ lao động.

Đáng lưu ý, với chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2031, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, qua thực tiễn cho thấy, cán bộ công đoàn xã, phường, đặc khu, khu kinh tế thiếu cả về số lượng và chất lượng, do đội ngũ cũ chuyển qua các đơn vị khác hoặc xin nghỉ. Vì vậy cần phải bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ở các cấp cơ sở.

Với Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, lâu nay, xã hội nhìn vào dường như chỉ thấy có các hoạt động chăm lo vào dịp lễ, Tết, trong khi nhu cầu chăm sóc, quan tâm tới người lao động là thường xuyên. Các đại biểu tham dự đã góp ý về cơ chế điều phối để đoàn viên, người lao động có thể tiếp cận với các nguồn vốn của công đoàn một cách thuận lợi. Đây cũng là một giải pháp để người lao động tránh tín dụng đen.

Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV bế mạc vào trưa 30-9.