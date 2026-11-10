Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Sáng 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ năm để thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân; bà Nguyễn Thị Bé Mười, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu. (Ảnh: An Huy)

Tại kỳ họp, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông qua trình tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đối với Giám đốc Sở Tài chính Trương Đặng Vĩnh, Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Phúc và Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Kết quả bỏ phiếu, các đại biểu thống nhất bầu 3 nhân sự này giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, sinh năm 1976; quê quán xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long, trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Dương Văn Phúc, sinh năm 1971; quê quán xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long, trình độ Thạc sĩ Xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1984; quê quán xã An Định, tỉnh Vĩnh Long, trình độ Tiến sĩ Quản lý công, Cao cấp Lý luận chính trị.

Hiện, UBND tỉnh Vĩnh Long có 6 Phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.