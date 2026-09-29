Bật xi nhan rồi 'bẻ lái' sang làn khác gây tai nạn nghiêm trọng

Video ô tô chuyển hướng không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông:

Nhiều tài xế vẫn hiểu nhầm bật xi nhan là được quyền chuyển hướng, dù chưa bảo đảm an toàn.

Thông tin từ Cục CSGT, một tình huống giao thông đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tài xế xe bán tải khi đến khu vực quay đầu đã bật xi nhan, sau đó chuyển hướng sang trái và cắt qua làn đường sát dải phân cách giữa đường.

Tuy nhiên, quá trình chuyển hướng, xe bán tải không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau và xảy ra va chạm với một xe đầu kéo đi cùng chiều. Vụ việc khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Từ tình huống này, một quy tắc quan trọng mà người lái xe cần nhớ là bật xi nhan không đồng nghĩa với việc đã được quyền chuyển hướng. Tín hiệu xi nhan có tác dụng thông báo ý định chuyển hướng của người điều khiển phương tiện, còn việc chuyển hướng chỉ được thực hiện khi bảo đảm an toàn.

Theo Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ; đồng thời chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ phải được sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác thì mới được chuyển hướng.

Khi chuyển hướng, người lái xe còn phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.

Như vậy, trong trường hợp một phương tiện đã bật xi nhan nhưng vẫn chuyển hướng khi chưa bảo đảm an toàn, việc đã bật tín hiệu không làm mất trách nhiệm của người điều khiển đối với hành vi vi phạm.

Bật xi nhan nhưng chuyển hướng khi chưa bảo đảm an toàn, tài xế có thể phải chịu phạt nặng. (Ảnh cắt từ clip)

Chuyển hướng gây tai nạn có thể bị phạt đến 22 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chuyển hướng không đúng quy định và gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Quy định này áp dụng đối với các hành vi như chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

Ngoài trách nhiệm xử phạt hành chính, tùy tính chất, mức độ và hậu quả thực tế của vụ việc, người vi phạm còn có thể phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định.

Đối với trách nhiệm hình sự, Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông và gây hậu quả thuộc các trường hợp luật định có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, khoản 1 Điều 260 quy định các trường hợp như làm chết người; gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ luật định; hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Do đó, không thể chỉ căn cứ vào việc hai phương tiện bị hư hỏng để khẳng định người điều khiển xe bán tải chắc chắn phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý cụ thể phải căn cứ vào hậu quả thực tế, mức độ thiệt hại, lỗi và các tình tiết liên quan của vụ việc.

Bên cạnh đó, nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại về tài sản, người gây thiệt hại còn có thể phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự, tùy trường hợp và căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường.

Từ tình huống trên, người điều khiển phương tiện cần lưu ý: xi nhan là tín hiệu báo hướng di chuyển, không phải tín hiệu yêu cầu các xe khác phải nhường đường. Trước khi chuyển hướng, người lái xe phải quan sát, giảm tốc độ, bảo đảm khoảng cách an toàn và chỉ thực hiện khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho các phương tiện khác.