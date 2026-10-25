Bát Xát tiêu hủy khoảng 3.000 m² lưới bẫy chim hoang dã

Qua kiểm tra tại một số ao nước bỏ hoang thuộc khu vực thôn Bản Vền, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đoạn lưới giăng bẫy chim hoang dã cùng các thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã thu giữ 1 ắc quy, 1 bộ phát âm thanh, 2 loa phóng thanh; tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ khoảng 3.000 m² lưới bẫy chim và thả 1 cá thể cò nhạn còn sống về môi trường tự nhiên.

Tiêu hủy lưới bẫy chim sau khi tháo dỡ.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không săn, bắt, bẫy chim hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, giữ gìn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái trên địa bàn.