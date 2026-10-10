Bát Xát ra mắt mô hình “Thôn số” gắn với du lịch cộng đồng tại thôn Láo Vàng

Ra mắt mô hình "Thôn số" tại thôn Láo Vàng.

Mô hình “Thôn số” giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch, sản xuất và kinh doanh. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đồng bào người Dao, Láo Vàng được định hướng phát triển chuyển đổi số gắn với du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối du khách và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hiện thôn đã có cơ sở lưu trú homestay, dịch vụ tắm lá thuốc truyền thống của người Dao và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Láo Vàng là thôn thứ 3 của xã Bát Xát đạt chuẩn “Thôn số” mức cơ bản.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự “Văn hóa - Du lịch với chuyển đổi số”, công bố quyết định xây dựng mô hình “Thôn số”, thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt mô hình và trải nghiệm các tiện ích số, hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm đan lát thủ công của địa phương.

Phát biểu tại buổi ra mắt, đồng chí Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát yêu cầu triển khai mô hình thực chất, lấy người dân làm trung tâm, khai thác hiệu quả 16 tiện ích trên ứng dụng “Thôn số Bát Xát”; đề nghị thôn Láo Vàng tập trung phát triển du lịch cộng đồng, tiêu thụ nông sản trên nền tảng số, trở thành điểm sáng về chuyển đổi số.

Đại biểu và người dân trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngay sau chương trình ra mắt, các đại biểu đã cùng người dân tham quan, trải nghiệm hoạt động du lịch cộng đồng, tìm hiểu các sản phẩm văn hóa, dịch vụ và nông sản đặc trưng của thôn Láo Vàng.