Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình gồm 13 thành viên và Tổ tư vấn gồm 11 thành viên; đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ra mắt mô hình “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

Mô hình được xây dựng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động, từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu và học sinh tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát nhấn mạnh công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cần được thực hiện thường xuyên, kiên trì, phù hợp với đặc điểm của từng thôn, bản. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, vận động, ngăn ngừa các trường hợp có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ngay từ cơ sở.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu và học sinh được nghe tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, cơ hội học tập và tương lai của thế hệ trẻ; phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cùng các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.