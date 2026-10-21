Bát Xát: Nhiều giải pháp xây dựng xã không ma túy

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của Công an tỉnh và Đảng ủy xã về xây dựng xã, phường không ma túy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bát Xát phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ các thôn trên địa bàn xã đã triển khai nhiều giải pháp.

Theo đó, lực lượng phối hợp trực tiếp đến từng hộ dân, vừa treo pa-nô, áp phích vừa hướng dẫn cụ thể để người dân nắm rõ ý nghĩa, cách sử dụng “đường dây nóng” trong việc phát hiện, tố giác tội phạm; tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, công an xã tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng và an ninh cơ sở, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững địa bàn ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Bát Xát cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về xây dựng xã, phường không ma túy để người dân nắm rõ và thực hiện; đồng thời, phổ biến số điện thoại hotline của Công an tỉnh để tiếp nhận các nguồn tin tố giác tội phạm về ma túy. Từ đó, người dân ủng hộ và tích cực tham gia xây dựng xã Bát Xát không ma túy”.

Hiện nay, toàn xã đang duy trì 11 mô hình tiêu biểu như: “A lô! Tôi ở đây”; “Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát không ma túy”; “Thanh niên xã Bát Xát không ma túy”; “Thôn không ma túy”…

Đồng thời, xã phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đội ngũ già làng, trưởng bản, người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp ở thôn An Quang, xã Bát Xát chia sẻ: “Sau khi duy trì các mô hình phòng, chống ma túy, hiện tượng trộm cắp giảm hẳn, không có trường hợp nghiện và mua bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn”.

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng xã, phường không ma túy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Bát Xát đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Không chỉ dừng lại ở công tác phòng ngừa, lực lượng Công an xã Bát Xát còn đặc biệt chú trọng công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa những người từng vi phạm pháp luật về ma túy. Bằng sự gần gũi, trách nhiệm, cán bộ công an thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giúp họ ổn định cuộc sống, không tái phạm.

Trung tá Trần Văn Đạt - Phó Trưởng Công an xã Bát Xát cho biết: “Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã, phường không ma túy”.

Bằng nhiều cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, mục tiêu xây dựng xã không ma túy tại Bát Xát đang dần trở thành hiện thực, góp phần giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.