Bát Xát: Nâng cao năng lực số cho cán bộ

Tại Văn phòng HĐND, UBND xã Bát Xát, việc xử lý văn bản, trao đổi thông tin và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn hiện nay chủ yếu được thực hiện trên hệ thống điện tử. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu về thời gian và tiến độ giải quyết ngày càng cao khiến việc nâng cao năng lực số trở thành yêu cầu thiết thực đối với mỗi cán bộ.

Anh Phạm Đức Minh - cán bộ Văn phòng HĐND, UBND xã Bát Xát chia sẻ: “Công việc hiện nay rất nhiều và phần lớn được triển khai trên môi trường số. Vì vậy, việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hằng năm nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ là đặc biệt quan trọng. Việc triển khai nhiệm vụ trên hệ thống của tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều”.

Xã Bát Xát quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước trang bị kiến thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong năm 2026, địa phương đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, công chức về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ giảm thời gian xử lý văn bản và nâng cao hiệu quả công việc. Các lớp tập huấn được tổ chức theo hướng thiết thực, gắn với từng vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung không chỉ dừng ở hướng dẫn sử dụng phần mềm, hệ thống quản lý văn bản mà còn tập trung vào kỹ năng khai thác dữ liệu, sử dụng các nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ mới vào công việc. Đặc biệt, nhiều nội dung được triển khai theo phương pháp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cán bộ thao tác trực tiếp trên hệ thống để có thể áp dụng ngay vào thực tiễn.

Không chỉ tập trung vào đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp, xã Bát Xát còn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tại trung tâm, 100% cán bộ thực hiện nhiệm vụ đã đạt chuẩn về tin học. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc, từng lĩnh vực dịch vụ công đều được phân công cán bộ phụ trách riêng và cử tham gia các lớp tập huấn nâng cao, bảo đảm nắm chắc quy trình, thành thạo thao tác và kịp thời hỗ trợ người dân khi đến giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bát Xát cho biết: “Sau khi được đào tạo, tập huấn, cán bộ của trung tâm đã thành thạo kỹ năng số, từ tiếp nhận hồ sơ số đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường điện tử, giúp cán bộ giảm nhiều thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng chậm muộn, qua đó, nâng cao sự hài lòng của người dân”.

Hiệu quả chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bát Xát được thể hiện qua mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, trong tổng số 391 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã được rà soát, có 269 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 102 thủ tục trực tuyến một phần. Việc số hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giúp giảm thời gian đi lại, chờ đợi của người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết: “Địa phương đã mở nhiều lớp tập huấn, nhiều nhiệm vụ được triển khai theo hướng cầm tay chỉ việc, thao tác thực tế trên hệ thống thường xuyên, liên tục. Nhờ đó, năng lực số của cán bộ từng bước được nâng lên, công việc triển khai thuận lợi hơn”.

Bên cạnh đó, xã Bát Xát còn quan tâm đầu tư, bổ sung các phần mềm, hệ thống phục vụ công tác quản lý, điều hành, trong đó có các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại địa phương vẫn còn những khó khăn nhất định. Một số thiết bị công nghệ thông tin đã cũ, cấu hình thấp; hạ tầng viễn thông ở một số thôn còn hạn chế, đường truyền chưa ổn định. Trình độ ứng dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ cơ sở cũng cần tiếp tục được nâng cao. Vì vậy, xã xác định tiếp tục duy trì các lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản, kỹ năng khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin.

Từ những giải pháp đồng bộ, xã Bát Xát đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, kỹ năng số và phương pháp làm việc hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.