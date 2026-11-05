Bát Xát: Hơn 192 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ngay tại hội nghị phát động

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bát Xát, ngay tại hội nghị, 45 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 192.720.000 đồng.

Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Vận động Quỹ, tính đến hết tháng 10/2026, tổng nguồn kinh phí Quỹ của xã Bát Xát đạt gần 535 triệu đồng. Từ nguồn này, xã đã trao 421 suất quà Tết cho hộ cận nghèo và hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, toàn xã Bát Xát còn 296 hộ nghèo (chiếm 4,51%) và 375 hộ cận nghèo (chiếm 5,71%).

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 tiếp tục được xã Bát Xát triển khai với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 15/12/2026.