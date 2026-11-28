Bát Xát có 14 dân tộc cùng sinh sống. Tiếng Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì… không chỉ được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày mà còn hiện diện trong dân ca, truyện kể, lễ hội, phong tục và tri thức dân gian. Qua tiếng mẹ đẻ, những lời ru, lời dạy bảo và kinh nghiệm sống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trước sự phát triển của Internet, mạng xã hội và các trào lưu văn hóa mới, một bộ phận học sinh dân tộc thiểu số ngày càng ít sử dụng tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, giữ tiếng nói cũng chính là giữ “căn cước” văn hóa, để thế hệ trẻ hội nhập mà không quên cội nguồn.

Giải pháp cụ thể đang được triển khai tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Bát Xát. Từ năm học 2024 - 2025, nhà trường tổ chức các câu lạc bộ tiếng Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì trên cơ sở học sinh tự nguyện tham gia, có sự hướng dẫn của giáo viên và đồng hành của nghệ nhân, người am hiểu văn hóa dân tộc.

Các em luyện tiếng mẹ đẻ qua hát, kể chuyện, diễn kịch, tìm hiểu lễ hội, trình diễn trang phục, làm phát thanh và sáng tạo nội dung số. Những hoạt động gần gũi ấy vừa tạo cơ hội thực hành ngôn ngữ, vừa bồi đắp niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Ngoài các trường học, nhiều người dân tâm huyết với việc trao truyền tiếng nói, chữ viết. Điển hình là ông Chảo Sành Kiêm ở thôn Phìn Ngan, người thông thạo chữ Nôm Dao. Nhiều năm qua, ông đã sưu tầm, nghiên cứu sách cổ và mở lớp dạy chữ cho con em địa phương, góp phần gìn giữ ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của người Dao đỏ.

Bảo tồn tiếng nói còn có ý nghĩa đối với việc củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi giá trị văn hóa của các cộng đồng được tôn trọng, gìn giữ, người dân có thêm động lực gắn bó với quê hương, đồng hành với cấp ủy, chính quyền xây dựng cuộc sống và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trong bối cảnh thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc về vấn đề dân tộc, tôn giáo xuất hiện trên không gian mạng, hiểu biết về cội nguồn và bản sắc cũng giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện thông tin sai trái. Đó là một cách góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ngoài ra, sử dụng tiếng dân tộc trong sinh hoạt cộng đồng, giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống và du lịch văn hóa cũng cần được khuyến khích, để tiếng mẹ đẻ vừa hiện diện trong đời sống vừa trở thành nguồn lực phát triển.

Thực hiện Đề án số 14 của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030, xã Bát Xát đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% cán bộ, đảng viên và trên 90% Nhân dân được tuyên truyền, quán triệt nội dung đề án; kiểm kê 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phục dựng, duy trì thường xuyên ít nhất 2 lễ hội, nghi lễ truyền thống tiêu biểu; số hóa tối thiểu 10 tư liệu, loại hình di sản; gắn mã QR giới thiệu lịch sử, văn hóa tại nhà văn hóa xã và ít nhất 3 điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Những chỉ tiêu này gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và chuyển đổi số. Cùng với đó, địa phương đang xây dựng kho dữ liệu số về tiếng nói, văn hóa các dân tộc, hướng tới lưu giữ từ vựng, câu giao tiếp, dân ca, truyện cổ, lễ hội và tri thức bản địa dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, video. Đưa tư liệu lên các nền tảng số, chương trình phát thanh và mã QR có thể giúp người trẻ tiếp cận, học hỏi thuận tiện hơn, mở rộng không gian lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Giữ tiếng nói dân tộc thiểu số ở xã biên giới Bát Xát không chỉ là gìn giữ di sản của cha ông mà còn trao cho thế hệ trẻ hành trang văn hóa trong kỷ nguyên số. Khi tiếng mẹ đẻ tiếp tục vang lên trong gia đình, mái trường và trên không gian mạng, mạch nguồn bản sắc được nối dài, góp phần củng cố đoàn kết, niềm tin của Nhân dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.