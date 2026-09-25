Bát Xát: Gần 7.000 m² lưới bẫy chim bị tháo dỡ trong tháng 9

Sáng 25/9, trong quá trình kiểm tra tại khu vực khai trường quặng Apatit trên địa bàn xã, lực lượng liên ngành phát hiện một hệ thống lưới bẫy chim có chiều dài khoảng 800 m, cao khoảng 6 m, diện tích gần 5.000 m². Lưới được giăng trên các cọc cao, kéo dài qua khu vực đồi cây, địa hình tương đối phức tạp.

Hệ thống lưới được giăng kéo dài trên sườn đồi, lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ và thu gom.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ, thu gom dụng cụ bẫy. Một số cá thể chim mắc lưới được cán bộ kiểm lâm gỡ, thả trở lại tự nhiên.

Cán bộ kiểm lâm gỡ cá thể chim mắc trong lưới bẫy tại hiện trường.

Trước đó ít ngày, hơn 1.200 m² lưới bẫy khác cũng được phát hiện và tháo bỏ. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, diện tích lưới bẫy bị xử lý trên địa bàn xã khoảng 6.900 m², kèm theo một số thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ chim.

Một số thiết bị phát âm thanh được phát hiện, thu giữ cùng hệ thống lưới bẫy.

Tại thời điểm kiểm tra các điểm bẫy nói trên, lực lượng chức năng chưa phát hiện người trực tiếp giăng lưới để xử lý. Các điểm đặt lưới nằm ở khu vực rộng, địa hình phức tạp, trong khi người đặt bẫy không thường xuyên có mặt tại hiện trường, gây khó khăn cho việc xác định người vi phạm.

Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục tuần tra, tháo dỡ dụng cụ săn bắt, công tác phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên hơn từ cơ sở, thông qua việc nắm địa bàn, tiếp nhận thông tin của người dân và kịp thời phát hiện những hoạt động bất thường.

Lưới bẫy sau khi được tháo xuống được lực lượng chức năng tập kết để xử lý.

Cùng với đó, việc kiểm tra hoạt động thu mua, vận chuyển, kinh doanh và chế biến chim hoang dã cũng cần được thực hiện theo chức năng của từng lực lượng; để hạn chế tình trạng bẫy chim tiếp tục tái diễn trong mùa di cư.