Xác định phát triển kinh tế là nền tảng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân là giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, trong thời gian qua, xã Bát Xát đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ gắn với giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 đang tạo tiền đề để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và giảm nghèo bền vững.

Bát Xát đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững

Là địa bàn có tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và kinh tế cửa khẩu, xã Bát Xát xác định việc khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng lĩnh vực là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, địa phương chú trọng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, khuyến khích các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế của Bát Xát tiếp tục duy trì và đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.007,8 tỷ đồng, bằng 114,7% kế hoạch HĐND xã giao. Tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn đạt 2.644 tỷ đồng, bằng 92,3% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.079,2 tỷ đồng, bằng 65,1% kế hoạch năm; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 157 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.650 tỷ đồng, bằng khoảng 71% kế hoạch năm.

Những kết quả này cho thấy sự nỗ lực của địa phương trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Thời gian qua, xã Bát Xát đã và đang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Năm 2026, trên địa bàn có 179 công trình, dự án được triển khai với tổng kế hoạch vốn hơn 240,6 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển nguồn. Các công trình giao thông, hạ tầng khu vực cửa khẩu, dự án phục vụ sản xuất và dân sinh được địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo nông thôn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, kết nối thị trường, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Đối với người dân, nhất là các hộ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo thuận lợi trong vận chuyển nông sản, tiếp cận dịch vụ và tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong chiến lược phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, Bát Xát xác định sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với đời sống của một bộ phận lớn người dân, đặc biệt tại các thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/12/2025 về phát triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030, xã tập trung phát triển các ngành hàng nông nghiệp chủ lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Đến tháng 9/2026, toàn xã duy trì 325 ha chuối. Diện tích quế hiện có 1.284 ha. Cùng với đó, địa phương phát triển 16 ha cây dược liệu, đạt 80% kế hoạch và duy trì các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên từng khu vực.

Đặc biệt, sản xuất rau an toàn tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, diện tích rau an toàn đạt 112,5 ha, hoàn thành 100% kế hoạch, sản lượng thu hoạch đạt 1.980 tấn, bằng 88% kế hoạch năm. Việc duy trì và phát triển các vùng sản xuất rau hàng hóa góp phần khai thác hiệu quả diện tích canh tác, tạo nguồn cung sản phẩm cho thị trường và mở ra hướng nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những cây trồng truyền thống, xã tích cực triển khai các mô hình sản xuất mới như trồng chanh leo, măng sặt, dâu tằm, gừng, bí xanh, khoai sọ, cây ăn quả và hoa. Trong đó, mô hình trồng măng sặt được triển khai trên diện tích 20 ha tại các thôn Láo Vàng, Van Hồ, Suối Chải, Lò Suối Tủng, Láo Sáng và Trung Hồ. Mô hình trồng chanh leo an toàn có quy mô 6,5 ha, từng bước mở ra hướng phát triển cây trồng có giá trị kinh tế.

Một số mô hình bước đầu cho thấy triển vọng trong việc khai thác hiệu quả đất sản xuất. Điển hình như mô hình trồng bí xanh tại thôn Làng Quang và thôn 10, góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác.

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi tiếp tục được duy trì theo hướng phát triển hàng hóa và tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Toàn xã hiện có 13.609 con gia súc chủ yếu, trong đó đàn lợn 9.097 con, đàn trâu 2.936 con, đàn dê 1.092 con và đàn ngựa 226 con; tổng đàn gia cầm đạt 141.200 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 137 ha, bằng 111,4% kế hoạch, sản lượng thủy sản xuất bán lũy kế đạt 477,7 tấn.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các cơ quan chuyên môn của xã tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh và phát triển sản xuất an toàn. Trong 9 tháng đầu năm, khoảng 5.221 lượt người được tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, sử dụng phân bón an toàn, chuyển đổi số trong nông nghiệp và chăn nuôi an toàn sinh học.

Việc chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển các mô hình có giá trị kinh tế, gắn với nhu cầu thị trường được xem là hướng đi quan trọng để người dân chủ động tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, Bát Xát quan tâm thúc đẩy kinh tế tập thể, phát triển sản phẩm đặc trưng và mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ, qua đó tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho người dân.

Đến tháng 9/2026, trên địa bàn xã có 272 doanh nghiệp và hợp tác xã. Riêng trong lĩnh vực kinh tế tập thể, xã có 32 hợp tác xã hoạt động đăng ký ở các ngành nghề nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và vận tải.

Một điểm sáng trong phát triển sản xuất hàng hóa là việc xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP. Hiện xã Bát Xát có 20 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, trong đó có các sản phẩm như dưa hấu Phìn Ngan, lạc đỏ, bạch trà Shan tuyết, hồng trà Shan tuyết, lục trà Shan tuyết, miến cải Kale, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy và các sản phẩm chế biến đặc trưng khác. Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP đều có thị trường tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Đây là cơ sở để xã tiếp tục khuyến khích phát triển sản phẩm đặc trưng, mở rộng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Hoạt động du lịch cũng từng bước đóng góp vào cơ cấu kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đón 15.843 lượt khách, đạt 79,22% kế hoạch; doanh thu du lịch đạt khoảng 31,607 tỷ đồng, bằng 79,02% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại và sản phẩm phục vụ du khách, tạo thêm hướng sinh kế cho người dân trong thời gian tới.

Cùng với phát triển các ngành kinh tế, xã Bát Xát xác định giải quyết việc làm, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã giải quyết và tạo việc làm cho 312 lao động, đạt 82,1% kế hoạch năm. Kết quả giải quyết việc làm góp phần mở rộng cơ hội tạo thu nhập cho người dân, nhất là lao động tại khu vực nông thôn. Việc tham gia thị trường lao động trong và ngoài tỉnh không chỉ giúp người lao động có thêm cơ hội cải thiện điều kiện kinh tế gia đình mà còn là hướng quan trọng để giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được địa phương chú trọng. Đến tháng 9/2026, toàn xã có 10.281 lao động qua đào tạo trên tổng số 12.315 lao động, đạt tỷ lệ 83,49%; trong đó 4.758 lao động có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm 38,64%.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo việc làm phù hợp với khả năng của người lao động, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ góp phần tạo nền tảng để giảm nghèo theo hướng bền vững.

Bên cạnh phát triển sản xuất và tạo việc làm, xã Bát Xát chú trọng huy động, sử dụng các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, kết hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội và đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Năm 2026, tổng kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn xã là hơn 49,47 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hơn 34,04 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 13,48 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 1,94 tỷ đồng.

Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện điều kiện sống và tạo cơ hội phát triển cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn thấp, đòi hỏi địa phương tiếp tục rà soát khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai để nguồn vốn sớm phát huy hiệu quả.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xã Bát Xát tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm; tạo điều kiện để người dân, nhất là lao động vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận cơ hội việc làm và phát triển sinh kế. Việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng.

Với định hướng lấy phát triển kinh tế làm động lực, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu, xã Bát Xát đang từng bước tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững.

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