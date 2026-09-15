Bát Xát chi trả hơn 40,8 tỷ đồng bồi thường Dự án mở rộng, nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền

Đại diện các hộ dân ký biên bản nhận tiền đền bù.

Đợt này, 26 nhóm người có chung quyền sử dụng đất được nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thưởng với tổng số tiền hơn 40 tỷ 865 triệu đồng. Tổng diện tích đất thu hồi là 228.868,2 m².

Đây là lần thứ 2 xã Bát Xát tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thưởng cho các trường hợp có đất thu hồi để thực hiện dự án.

Hộ dân nhận tiền đền bù.

Trước khi chi trả, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát phối hợp với Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, công khai quyết định phê duyệt phương án; đồng thời gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc công khai phương án, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng được xã Bát Xát triển khai theo đúng trình tự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.