Bát Xát bàn giao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho thân nhân người có công

Chị Trần Thị Mẫn thuộc đối tượng là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 9/9/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gia đình chị Mẫn được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để làm mới nhà ở.

Trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Mẫn.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, cùng với sự chung tay, giúp đỡ của người thân và bà con thôn xóm, sau hơn 3 tháng thi công, đến nay, ngôi nhà của gia đình chị Trần Thị Mẫn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà mới khang trang, kiên cố không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn tạo thêm động lực để gia đình yên tâm lao động, sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc kịp thời trao kinh phí hỗ trợ góp phần giúp thân nhân người có công cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống; qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp, các ngành đối với người có công và gia đình chính sách trên địa bàn.