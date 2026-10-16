Bắt vít qua da kết hợp hàn xương điều trị bệnh lý cột sống

Ê-kíp phẫu thuật phối hợp Ngoại Thần kinh và Gây mê hồi sức. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy người bệnh bị thoát vị đĩa đệm kèm trượt đốt sống L4-L5. Khi đốt sống bị trượt hoặc khối đĩa đệm thoát vị chèn ép liên tục vào rễ thần kinh trong thời gian dài, tín hiệu thần kinh chi phối cơ bắp bị gián đoạn. Hậu quả là các khối cơ ở đùi và cẳng chân bắt đầu suy yếu, teo nhỏ dần, khả năng vận động ngày càng suy giảm.

Do ông T.V.N lớn tuổi, lại có bệnh lý nền, phương pháp phẫu thuật mổ mở truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế: đường mổ dài, phải cắt lọc và bóc tách nhiều khối cơ lưng, mất nhiều máu, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh thống nhất chỉ định phẫu thuật nhằm giải ép thần kinh và cố định vững chắc cột sống tại tầng L4-L5. Kỹ thuật lựa chọn là bắt vít qua da, kết hợp hàn xương liên thân đốt L4-L5.

Thông qua các đường rạch da nhỏ chưa đầy 1,5cm, các vít chuyên dụng được đưa vào cuống đốt sống để cố định cột sống. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thế Thuần, dưới sự hướng dẫn của hệ thống máy C-arm, bác sĩ sẽ định vị chính xác cuống đốt sống L4-L5.

Thông qua các đường rạch da nhỏ chưa đầy 1,5cm, các vít chuyên dụng được đưa vào cuống đốt sống để cố định cột sống, hạn chế bóc tách cơ và tổn thương mô mềm.

Tiếp đó, qua hệ thống ống nong chuyên dụng, ê-kíp tiến hành lấy bỏ đĩa đệm tổn thương, giải ép rễ thần kinh và đặt mảnh ghép xương liên thân đốt (cage) nhằm khôi phục chiều cao khoang đĩa đệm, tăng độ vững chắc và tạo điều kiện cho quá trình hàn xương.

Các bác sĩ vật lý trị liệu-phục hồi chức năng hướng dẫn các bài tập tăng cường sức cơ hai chân cho ông T.V.N. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp Ngoại Thần kinh và Gây mê hồi sức. Nhờ áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, tổn thương mô mềm và cơ lưng của bệnh nhân được hạn chế ở mức tối thiểu. Chỉ sau vài ngày phẫu thuật, ông T.V.N đã có thể tự ngồi dậy, đứng vững và tập đi lại nhẹ nhàng. Cơn đau lan xuống hai chân giảm rõ rệt, cảm giác tê bì cải thiện từng ngày.

Sau mổ, người bệnh tiếp tục được các bác sĩ vật lý trị liệu-phục hồi chức năng hướng dẫn các bài tập tăng cường sức cơ hai chân, cách thay đổi tư thế đúng chuẩn để bảo vệ cột sống thắt lưng.

Ngày xuất viện, ông N. không giấu được sự xúc động khi đôi chân từng dọa tàn phế nay đã có thể tự bước đi vững vàng.