Theo tạp chí People, ngày 21/11, Bộ Quốc phòng Mexico thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Fausto Isidro Meza-Flores, biệt danh “El Chapo Isidro”, tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, trong chiến dịch phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ hôm 20/11.

Meza-Flores là một trong 10 đối tượng nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Cùng bị bắt với đối tượng này còn có hai thành viên cấp cao trong tổ chức buôn bán ma túy do Meza-Flores cầm đầu.

Trùm ma túy từng bị treo thưởng 5 triệu USD

Fausto Isidro Meza-Flores bị truy nã tại cả Mỹ và Mexico, được xác định là một trong những thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Beltrán Leyva. Đối tượng này cũng có quan hệ đồng minh với nhóm “Los Mayos”, một phe thuộc băng đảng ma túy Sinaloa.

Đối tượng Fausto Isidro Meza-Flores. Ảnh: People

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Meza-Flores đứng đầu tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mang tên mình. Tổ chức này bị cáo buộc vận chuyển lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine và cần sa vào thị trường Mỹ trong hơn 20 năm.

Nhà chức trách Mỹ cáo buộc tổ chức Meza-Flores sở hữu nhiều vũ khí hạng nặng, thường xuyên sử dụng bạo lực để kiểm soát địa bàn, thực hiện các hành vi bắt cóc, giết người, tra tấn và tống tiền.

Riêng Meza-Flores bị cáo buộc liên quan đến cái chết của nhiều nhân viên thực thi pháp luật và thành viên các băng nhóm tội phạm đối địch.

Trước khi bị bắt, Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng này.

Hé lộ chiến dịch bắt giữ trùm ma túy

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết chiến dịch bắt giữ được triển khai qua ba giai đoạn, sử dụng chiến thuật bí mật tiếp cận và tấn công bất ngờ.

Lực lượng chức năng đã thiết lập vòng vây quanh nơi các đối tượng ẩn náu tại thành phố Guasave. Trong quá trình tiếp cận, lực lượng an ninh bị tấn công bằng súng và chất nổ trước khi tiến vào bên trong ngôi nhà.

Fausto Isidro Meza-Flores thời điểm bị bắt. Ảnh: People.↵

Sau khi khống chế tình hình, nhà chức trách bắt giữ Meza-Flores cùng hai đối tượng khác, gồm Germán N, biệt danh “Serafín”, được cho là nhân vật số hai trong tổ chức, và José N, người phụ trách hoạt động tài chính.

Cả ba sau đó được đưa lên máy bay của Không quân Mexico, di chuyển tới thủ đô Mexico City để bàn giao cho cơ quan công tố có thẩm quyền.

Hiện nhà chức trách chưa công bố địa điểm giam giữ cụ thể của các đối tượng.

Liên quan đến chiến dịch, Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald D. Johnson đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, đặc biệt trong hoạt động chia sẻ thông tin tình báo.

Ông khẳng định việc bắt giữ Meza-Flores cùng hai thành viên chủ chốt của tổ chức Beltrán Leyva là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài giữa Mỹ và Mexico trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche cũng hoan nghênh chiến dịch, đồng thời cho biết nhiều cơ quan chức năng Mỹ, trong đó có Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa, đã tham gia hỗ trợ phía Mexico.

Theo People, tính đến ngày 21/11, FBI chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ bắt giữ.